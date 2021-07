Agressão a cachorro em Osasco gera bate-boca entre vereador e funcionário da CPTM

O caso do segurança que agrediu um cachorro na estação Osasco da CPTM gerou uma discussão entre o vereador Ralfi Silva e um funcionário da companhia na tarde desta quarta-feira (28).

Antes de resgatar o animal, o vereador osasquense esteve na estação para conversar com a equipe, que não gostou de ver que o encontro estava sendo transmitido ao vivo aos mais de 11 mil seguidores de Ralfi no Instagram. “A gente só quer o nome do funcionário”, disse Ralfi ao representante da empresa, que questionou: ‘Nome do funcionário?”.

Irritado, Ralfi rebateu: “[Aquele] que agrediu o animal ontem. Ah, aquele vagabundo. Desculpa, mas o cara que faz aquilo com um animal faz o quê com o filho dele? Só quero o nome dele e vou embora”, disparou o vereador. “O senhor precisa me situar da situação”, respondeu o funcionário. “Ué, você não está sabendo? Já tem milhares de visualizações na internet”, continuou Ralfi.

Incomodado com o questionamento, o funcionário pediu que o vereador e dois membros da equipe do delegado Bruno de Lima, ativista da causa animal que também acompanha o caso, se retirassem da sala. “Se você quiser falar sobre isso, vai ter que falar com a imprensa. Você não pode entrar”, disse. “Como não posso entrar? Eu não invadi. Nós fomos convidados a entrar”, respondeu Ralfi. “Então você está desconvidado, por gentileza”, concluiu o funcionário.

“O que você está fazendo aqui é uma causa que eu também apoio, mas não podem ser desorganizada”, continuou. Eduardo Duarte, da equipe do delegado, atravessou a conversa: “A desorganização foi ontem, que retiraram o cachorro de forma irregular. Deveriam ter acionado o Departamento de Bem-Estar Animal”, disse.

Boletim de ocorrência

Um processo administrativo foi aberto para apurar o caso e responsabilizar o segurança que agrediu o animal, segundo Duarte. Bruno Lima declarou que fará um boletim de ocorrência sobre o caso.

Já o animal, que recebeu o nome de Bob, foi acolhido por comerciantes e resgatado nesta quarta (28). Ele foi levado à clínica veterinária Amor e Patas, onde passa por exames e aguardará pelo dono. Caso a família não seja localizada, ele será encaminhado à adoção.

