Baleados em assalto a caixa eletrônico em Osasco não correm risco de vida

O segurança e o técnico de manutenção baleados no assalto a um caixa eletrônico no Jardim Santa Maria, em Osasco, na manhã desta quarta-feira (28) passam bem.

Os tiros pegaram de raspão, um no braço do vigilante e um no pé do técnico de manutenção. Eles foram atendidos em um hospital particular em Osasco.

O crime aconteceu enquanto o caixa eletrônico passava por manutenção. Quatro criminosos fortemente armados chegaram de carro e pararam em frente ao estabelecimento, apontando armas. Houve troca de tiros. Após o segurança ser atingido, os bandidos pegaram a arma dele.

Os criminosos fugiram levando malotes de dinheiro. Nenhum criminoso foi preso até o momento. A polícia investiga o crime.

Imagens de câmeras de segurança registraram o assalto:

