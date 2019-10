“Friends” será exibida em cinemas de Osasco e Barueri

A rede Cinemark vai exibir episódios de Friends em salas de cinema de todo o país para celebrar o 25º aniversário de uma das principais séries da história. Na região, haverá sessões em Osasco, no Shopping União, e Barueri, no Shopping Tamboré, entre os dias 14 e 16, a partir das 20h.

Serão 12 episódios legendados, além de material extra, exibidos em três dias. Na parte 1 serão exibidos os episódios Piloto, “Aquele do blackout”, “Aquele do nascimento” e “Aquele em que Ross descobre”.

Na parte 2, as atrações são os episódios “Aquele do Clandler na caixa”, “Aquele do casamento do Ross”, “Aquele em que todos descobrem”, “Aquele em que Ross fica doidão”.

Na terceira parte, vão ser exibidos “Aquele com o vídeo de formatura”, “Aquele em que ninguém está pronto”, “Aquele da manhã seguinte”, “Aquele dos embriões”.

Os ingressos estão à venda no site da rede Cinemark.