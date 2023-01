Funcionária é demitida por justa causa após chamar Havan de “tóxica”

Uma funcionária da Havan foi demitida por justa causa após publicar um vídeo no status do WhatsApp chamando a empresa de “tóxica”, em Anápolis, Goiás.

Após ser demitida, a mulher entrou na Justiça para reverter a justa causa e conseguir receber as verbas rescisórias e indenização por danos morais. No processo, ela teria negado a existência de qualquer vídeo com menção desonrosa à Havan.

Em sua defesa, a Havan sustentou a existência da violação de direitos pela empregada dispensada. No vídeo que causou a demissão, a mulher aparece em uma sequência de fotos. Nas primeiras imagens, a então funcionária sorri: “Essa sou eu antes de entrar em um emprego tóxico”. Em outra foto, ela aparece chorando, segurando remédios e no hospital: “a boca cala o corpo fala”.

A juíza do Trabalho Thais Meireles, de Anápolis, considerou que a trabalhadora não poderia ter usado as redes sociais para dizer que o emprego era tóxico em tom pejorativo, e reconheceu a prática de ato lesivo à honra da Havan em sentença do dia 9 de janeiro. Dessa forma, ficou mantida a demissão por justa causa.