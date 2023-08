Nesta quinta-feira (17), a partir das 15h30, a Guarda Civil Municipal de Osasco e as Polícias Civil e Militar da cidade promoverão a “Operação Força Conjunta”.

A concentração para a operação será no vão aberto do Viaduto Metálico (Reinaldo de Oliveira) com a presença de autoridades.

Durante a operação, as equipes percorrerão locais estratégicos do município, realizando uma varredura em busca de ilícitos.

