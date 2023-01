Grupo de Trabalho das Guardas do Cioeste participará de reunião no Ministério da Justiça em fevereiro

Em reunião realizada nessa quarta-feira (18) o Grupo de Trabalho (GT) das Guardas Municipais do Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste), composto por comandantes e representantes de Guardas Civis das cidades da região, formou uma comissão para participar de uma reunião no Ministério da Justiça em fevereiro.

O grupo, coordenado pelo inspetor Miguel Arcanjo Maidana, comandante da GCM de Osasco, vai tratar de propostas e projetos das Guardas Municipais, entre eles a padronização da Segurança Pública Básica, a regulamentação com padronização nacional da carteira funcional dos Guardas; o modelo do uniforme; definição da padronização dos códigos de ocorrência das Guardas e a criação de um centro regional de formação integrado para treinamento dos GCMs.

Durante a reunião, que contou com a presença do presidente do Cioeste, Josué Ramos, prefeito de Vargem Grande Paulista e de diretores do Consórcio, Josué afirmou que é muito importante esse fortalecimento das Guardas Municipais, que hoje somam mais de 3 mil homens, considerando os 12 municípios do consórcio. O prefeito lembrou que já foi Guarda Municipal. “Quero levar aos prefeitos as propostas desse GT, sendo o interlocutor de vocês junto aos prefeitos. Estamos pensando regionalmente. Esse encontro e as ações são fundamentais. Com adoções de medidas em conjunto, vamos melhorar a segurança de toda a região. Vamos extrapolar as divisas das cidades com a interligação das Guardas, contando com uma ajudando a outra. Essa comunicação forte e essa união vão ajudar no combate ao crime”, destacou.

Segundo o Cioeste, já está em fase de implantação o primeiro Sistema de Comunicação Avançado (LTE), uma solução que faz integração imediata entre as GCMs das cidades, por rádio e transmissão via rede wi-fi e 4G. Na ocasião foi definida também a criação da Câmara Técnica de Segurança do Cioeste.

Também participou da reunião, Reinaldo Monteiro, presidente do Instituto AGM Brasil, que fez parte da equipe do grupo de transição do governo Lula, junto ao ministério da Justiça, e que se colocou à disposição para interlocução do GT das Guardas junto ao ministério.

“Já apresentamos ao Ministério da Justiça uma proposta para ser implantada nos 100 primeiros dias do Governo Federal, que visa políticas públicas de segurança para as cidades, com a coordenação do Ministério da Justiça. Nessa proposta está prevista a criação da Secretaria Nacional de Segurança Pública Básica no Ministério da Justiça, formada por Guardas Municipais especialistas, para padronizar os trabalhos, direcionar e acompanhar a efetiva aplicação desse novo conceito que busca garantir o direito social de todo cidadão à Segurança. Nos próximos dias teremos reunião de Comandantes das Guardas Municipais do Brasil com o Ministro da Justiça e precisaremos da força e do apoio desse GT e do Cioeste para avançarmos nas pautas da Segurança Pública Municipal”, enfatizou Reinaldo Monteiro.

Presente também os secretários de Segurança, Elton Camargo Corrêa (Embu-Guaçu) e Benedito Alves dos Santos (Ibiúna); os comandantes Gilmar Silva Alves (Itapecerica da Serra), Davi Oliveira Dutra (Sorocaba), Eduardo L. Barbosa (Embu-Guaçu), Gilson Tomás dos Santos (Embu das Artes), Antonio de Lima Moraes (Ibiúna).