Homem mata ex-mulher a facadas em Osasco, foge e ameaça família da vítima

Uma mulher de 39 anos foi morta a facadas, no bairro Munhoz Júnior, em Osasco, e o principal suspeito é o ex-companheiro da vítima. Uma reportagem exibida no jornal “Primeiro Impacto”, do SBT, na manhã desta segunda-feira (12), revelou áudios que teriam sido enviados pelo suspeito aos familiares da vítima após o crime.

Cíntia Oliveira e Edvaldo Rodrigues, de 69 anos, tiveram um relacionamento conturbado durante três anos. Eles estavam separados há um mês, quando Cíntia decidiu não aceitar as agressões que sofria do companheiro e mudou-se para uma casa na qual morava com a filha.

“Ele batia nela. Semana passada a minha avó falou que ele foi lá e bateu na minha tia. Então ele já vinha mostrando que era uma pessoa agressiva”, disse uma sobrinha da vítima à reportagem. “Eu falava ‘vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência’, mas ela ficava com medo de fazer e ele matar ela”, contou um irmão de Cíntia.

Segundo a reportagem, Edvaldo não aceitava o fim do relacionamento. Ele teria ido até a casa de Cíntia com a desculpa de que levaria leite para a filha. Ao chegar na residência, ele teria agredido e esfaqueado a ex-mulher. O corpo de Cíntia foi encontrado com ao menos cinco perfurações e marcas de agressão.

A sobrinha de Cíntia foi uma das primeiras pessoas da família a chegar ao local do crime. “Vi o corpo da minha tia jogado no chão, todo esfaqueado e ela estava sozinha lá. Ele tinha levado a nenê”, contou à reportagem.

Após o crime, Edvaldo teria enviado áudios para parentes da vítima com ameaças. “A Cíntia eu matei no silêncio. Eu matei ela na faca pra não fazer barulho. Agora, você me aguarde”, diz, em um dos áudios enviados ao filho da vítima que nunca aceitou o relacionamento da mãe com Edvaldo. “Fui homem com você. Você não quis, vai ver com quem mexeu”, continuou.

A filha do casal foi localizada pela polícia horas depois do crime. Edvaldo não foi mais visto desde o crime. A polícia investiga o caso e continua com as diligências para prender o suspeito.

Com informações do jornal “Primeiro Impacto”