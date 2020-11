Homem pede celular de idosa de 85 anos emprestado e foge com o aparelho em Cotia

Um ladrão acabou detido pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia após tentar roubar o celular e R$ 50 em dinheiro de uma idosa de 85 anos, na avenida Antônio Matias de Camargo, em Cotia.

De acordo com a GCM, uma equipe de guardas se deparou com a idosa desorientada, dizendo que um indivíduo havia pedido seu celular emprestado para fazer uma ligação. Em seguida, pediu também R$ 50. O homem disse à senhora que iria até seu carro, estacionado ali perto, e retornaria para devolver o celular e o dinheiro, o que não aconteceu.

Ela deu as características do criminoso aos GCMs, que fizeram buscas para capturá-lo e conseguiram localizá-lo em uma praça próxima. Ao perceber a movimentação das viaturas, o ladrão tentou se esconder em meio a populares que estavam no ponto de ônibus.

Durante a abordagem, o infrator confessou o delito e foi encaminhado a Delegacia de Polícia de Cotia. O celular e o dinheiro foram devolvidos à vítima.