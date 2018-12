Horóscopo de hoje (20/12): leia as previsões para o seu signo

Horóscopo para esta quinta-feira, 20 de dezembro. Leia as previsões para o seu signo e a simpatia do dia.

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Mesmo que você não perceba, o mundo continua girando em torno de você e, com ele, uma nova oportunidade amorosa pode surgir em sua vida. Deve ter mais segurança ao enfrentar a vida, porque ela sempre nos está dando surpresas boas ou ruins.

Dinheiro & Trabalho: Você ainda recebe força das estrelas para lutar pelos seus objetivos. As questões em que você se envolver no trabalho lhe trarão bons resultados financeiros. Trate de ir pagando uma a uma suas pendências para deixar a porta aberta em caso de necessidade.

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Suas inseguranças e más experiências amorosas estão começando a fechar o caminho do amor. Procure fazer mudanças e encontrará oportunidades de amor no ambiente menos esperado. Preste atenção aos convites que receba. Fique alerta.

Dinheiro & Trabalho: Não se exponha diante dos colegas. Hoje toda prudência será pequena. Não idealize novos planos junto deles. Sua criatividade fará com que muitas pessoas em seu ambiente queiram se juntar a você e ao seu projeto. Tenha cuidado com quem você se rodeia.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você sentirá o vazio deixado por uma pessoa que recentemente deixou sua vida. Procure abrigo em seus amigos. Devido à sua intolerância crônica, você fica na solidão, se não mudar certos fatores, sua vida será sempre assim. Reflita sobre seu comportamento.

Dinheiro & Trabalho: Você poderá completar com eficiência a agenda do dia anterior e o trabalho de hoje também. Hoje é um bom dia de trabalho. A implementação de uma nova metodologia de trabalho aumentará a produtividade, mas não abuse também das suas habilidades para negócios, aja com cautela.

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A sua desconfiança leva a nada além de desunião. Você precisa parar de ter ciúmes, porque não há motivos para isso. Não se complique com os maus momentos que podem acontecer no começo do dia e que não devem ofuscar a felicidade que está em seu coração.

Dinheiro & Trabalho: Tente investir seu tempo no desenvolvimento de projetos que poderiam eventualmente significar um grande avanço para você. Mas tenha claro que você não pode esperar ter sucesso de forma contínua e ininterrupta profissionalmente. Eventualmente você experimentará a adversidade. Use isso sempre como um aprendizado para crescer.

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Esse distanciamento é a oportunidade que você tem para refletir e evitar erros com a pessoa amada. Permaneça calmo apesar dos problemas que surgem hoje. Essa calma vai ajudar você a encontrar uma solução correta para o seu relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: Sua economia vai melhorar visivelmente. Aja com prudência e não tome decisões impulsivas. Tome cuidado com as despesas. Você terá a oportunidade de discutir com seus superiores certas ideias que estiveram na sua cabeça ultimamente. Tire vantagem disso para iniciar uma nova etapa na sua empresa.

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Os erros que cometemos, mais cedo ou mais tarde, nos fazem pagar a conta, seja mais transparente nas suas intenções com o relacionamento. Fingir que há amor não leva absolutamente a nada para nenhum dos dois. É hora de sorrir para um novo amor.

Dinheiro & Trabalho: Você pode fechar o dia cumprindo todas as obrigações do dia. Aproveite o tempo que sobra para organizar os arquivos em seu notebook. Você deve ser muito paciente com seus subordinados recém-contratados. Verifique se você está aberto a resolver dúvidas.

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Analise bem a situação, já que a coisa mais importante é que você seja feliz. As decisões que você toma devem ser baseadas nisso. Lembre-se que o que vai um dia volta. Deixe as coisas no relacionamento acontecerem naturalmente.

Dinheiro & Trabalho: Algumas más intenções por parte de seus colegas de trabalho serão expostas hoje numa reunião de trabalho. É bom agir com calma. Com maior razão você não deve renunciar a certos planos que você tem para o futuro de seu trabalho. Não deixe que isso o faça perder o foco no que é realmente importante para sua empresa e trabalho.

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você tem que aprender a ouvir se você realmente quer melhorar o relacionamento com a pessoa amada. Sinta com o coração e analise com a razão, não misture os sentimentos e verá que nada é tão ruim como parece. O amor está aí para você ser feliz!

Dinheiro & Trabalho: Você terá uma jornada de trabalho árdua hoje. Não deixe que a fadiga o faça cometer erros. Graças à sua predisposição positiva em relação às suas responsabilidades, você é cotado para assumir um novo cargo de chefia com bons resultados financeiros.

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: A vida tem surpresas muito agradáveis, então pare de lamentar amores passados e que já não valem a pena. A solidão e a tranquilidade ajudarão você a curar gradualmente suas feridas, não se desespere e deixe passar o tempo porque um novo amor está chegando.

Dinheiro & Trabalho: Não ceda à tentação que será apresentada hoje para investir seu capital em um novo negócio. Tenha cuidado com os resultados apresentados como certos. No trabalho, ou você aprende a ser firme com seus subordinados ou você terá problemas de uma maneira perpétua. Não tenha medo de se impor.

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Evite relacionamentos problemáticos, é melhor ficar longe deles antes que seja tarde demais. Esqueça o medo de decepções passadas, o futuro parece promissor e um novo amor está por chegar.

Dinheiro & Trabalho: Casa de ferreiro, espeto de pau. Você tem as melhores ideias, mas não as aplica aos seus projetos, portanto agindo dessa maneira nunca progredirá. Aplique seu conhecimento e visão de negócios primeiramente para você, para garantir seu sucesso.

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Não perca oportunidades porque elas nem sempre se repetem facilmente, não tenha medo em se apaixonar por essa pessoa que não sai da sua cabeça. Ela não é tão distante da sua realidade como você pensa. Declare seu amor e vibre com a resposta dela!

Dinheiro & Trabalho: Você terá um excelente dia de trabalho hoje. Tudo vai correr bem, prepare-se para um dia muito produtivo e tranquilo. Um projeto de longo prazo merece ser levado mais a sério. Portanto, ouça o conselho daqueles que sabem mais do que você e tire todas suas dúvidas antes de embarcar nele.

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Sua natural sedução irá encorajar alguém a se aproximar de você com uma proposta que você jamais imaginou. Sua atitude e charme cativarão uma pessoa bonita e tudo terminará em um lindo, mas breve romance.

Dinheiro & Trabalho: Os eventos negativos recentes que afetaram seu desempenho no trabalho não serão estigmatizados em você. Relaxe um pouco. Aprenda com os erros cometidos. Nas finanças tudo sob controle. Continue nesse plano de poupar para o futuro e para aquisição de bens duráveis.

Simpatia do dia | Simpatia para conquistar a vaga de emprego

Conseguir trabalho no mundo de hoje não é fácil, suas habilidades devem ser maiores para enfrentar uma concorrência acirrada, mas mesmo com um currículo impecável também é necessário que compartilhe de um pouco de sorte e magia para que possa fazer a diferença.

Para conseguir o emprego que você pediu e para o qual você provavelmente teve uma reunião, uma entrevista ou um teste, você pode fazer essa simpatia para que você seja levada em conta para preencher a posição. É muito apropriada, especialmente quando há muita concorrência para a vaga de emprego que você participa.

Saiba como fazer a Simpatia