Horóscopo do Dia 01/08: confira as previsões para o seu signo hoje, segunda-feira

Horóscopo do Dia 01/08: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, segunda-feira.

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: O passado volta para você de alguma forma e tudo é retomado para que o amor reviva. Para quem procura por um namoro, é bom que nesta fase astral deixe o destino definir seu próprio…

Dinheiro & Trabalho: O ambiente financeiro se agita e você poderá desenvolver novos planos que lhe permitirão conquistar uma parte de suas necessidades. Você será iluminado por boas energias que trazem confiança… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você poderá ficar agitado quando estiver na frente de alguém que vai gostar desde o primeiro instante. O bom é que as batidas do seu coração estarão coordenadas com as dela, que…

Dinheiro & Trabalho: Alguns dias que trazem a fortuna para o seu lado pode ser tudo o que você precisa neste momento. Desta vez, será capaz de obter o que é necessário para colocar alguns assuntos em dia e se… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: A timidez será algo que deverá de manter distante se quiser ter sucesso com quem surge no seu ambiente. Sinta-se à vontade para deixar sua mente se expressar como ela quiser…

Dinheiro & Trabalho: Algo vindo de alguém próximo ativará em você a expectativa de ter uma condição mais favorável com o dinheiro a partir de agora. Algumas das suas preocupações poderão ser solucionada de… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Alguém com quem você de vez em quando cruza no seu caminho, lhe dará uma surpresa que o deixará viajando perdido nos seus pensamentos. A maneira como ela vai se comportar…

Dinheiro & Trabalho: Tudo tem seu momento certo para acontecer e o seu pode estar chegando nesta jornada astral no seu signo. É possível que tenha uma bela chance de mudar o panorama financeiro. Muito… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você se vê fortalecido por uma série de coincidências, com elas sua vida amorosa ressurge de um jeito mais intenso. Nessa vibração pela qual você deve circular pelos próximos dias…

Dinheiro & Trabalho: Você receberá um impulso energético para começar a dar conta do que está pendente em termos das finanças. Uma parte do seus projetos pessoais começam a andar com grandes chances de se… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: A presença de alguém novo em seu dia a dia, vai gerar um certo estado de inquietação e você se sentirá movido por vontades que não poderá segurar muito. Se trata de uma pessoa que…

Dinheiro & Trabalho: Novos caminhos por onde circula o dinheiro são abertos, portanto, se você está fazendo o possível para que tudo se encaixe conforme precisa, não desista. Embora não seja claro para você, a… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: A deusa do amor domina seu céu neste ciclo e, graças à influência dela, você se verá muito envolvido em tudo relacionado a namoro e romance. Você estará bem claro sobre o que uma…

Dinheiro & Trabalho: Estará diante de uma jornada que lhe trará alguns privilégios na área das finanças. Verá que, além de enfrentar os problemas, poderá gerar parte do que precisa para sair deles e ter o ambiente necessário… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A posição das estrelas será responsável por entregar uma boa dose de aventura e emoção à sua vida amorosa. A sintonia com alguém que você já conhece pode se tornar algo bem…

Dinheiro & Trabalho: No decorrer deste novo mês conseguirá se permitir alguns gastos até agora proibitivos. Nada do outro mundo, mas que alimentarão sua confiança. A prosperidade virá e você terá um bom controle… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: É possível que passe a viver um ciclo cheio de emoção, dependendo de como você consiga fazê-lo andar. Ou seja, da maneira como você vai se comportar quando uma nova pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Financeiramente, a situação pode se mostrar um pouco difícil no momento, mas vai se mexer rumo a algo bem melhor e maior que suas expectativas, apesar das adversidades. Assim sendo… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Finalmente você vai agarrar a felicidade e não largar mais, o futuro se mostra muito animador e coberto com dias de intensa atividade nos assunto de namoro. Mas para que tudo aconteça…

Dinheiro & Trabalho: Uma condição diferente, no trabalho ou nos seus projetos pessoais, ajudará você a conseguir o que precisa. Logo verá sinais que sugerem um aumento em seu poder financeiro. Existe pela… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: As coisas começam a se movimentar de um jeito que você gosta, portanto, é conveniente que mantenha as antenas ligadas para o que pode acontecer. Você se sentirá ansioso…

Dinheiro & Trabalho: Uma situação vinda de alguém muito próximo de você lhe proporcionará a condição que você precisa para começar a mudar sua vida em rumo à prosperidade. Você notará como questões que… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Uma pessoa que num primeiro momento só quer ter uma aventura pode chegar até você nos próximos dias, em um local público onde haverá uma festa. Se você quer também apenas…