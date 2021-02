Horóscopo do Dia 16/02: confira as previsões para todos os signos hoje, terça-feira

Confira as previsões do Horóscopo de Hoje, 16 de fevereiro de 2021

Horóscopo do Dia 16/02. Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, terça-feira.

publicidade

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você se interessará por alguém que, a princípio, tem uma cultura ou uma forma de entender o mundo radicalmente oposta à sua. Trazer para fora seu lado mais sedutor é o que precisa…

Dinheiro & Trabalho: Sua atividade profissional começa a fluir bem e talvez haja gente de fora do seu local de trabalho com mais olhos do que nunca observando seus resultados. Você tem que fazer valer todo o potencial que… Continue lendo o signo Aquário

publicidade

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Com relação à pessoa que lhe atrai, é difícil para você dar um passo à frente, você acha que se contar a ela tudo o que sente, ela vai sair da sua vida. Isso é apenas seu mecanismo de defesa…

Dinheiro & Trabalho: Há uma boa conjunção planetária estimulando fortemente sua área profissional, e não se surpreenda se acabar recebendo algum tipo de compensação pelo seu trabalho. Quando se trata das finanças, você… Continue lendo o horóscopo do dia signo Peixes

publicidade

Horóscopo do Dia: ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Haverá momentos muito emocionantes, o Cupido estará com você, terá a grande oportunidade de compartilhar uma jornada com alguém diferente daquelas pessoas que já conheceu…

Dinheiro & Trabalho: Você se surpreenderá coma sua capacidade de buscar alternativas para ganhar dinheiro. Descobrirá uma nova ferramenta ou participação em algo novo, mas seguro, que trará grandes lucros. As satisfações não se… Continue lendo o horóscopo do dia signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Uma surpresa o espera no lugar menos esperado. Um amor fugaz, mas inesquecível, pode estar à espreita e embora você goste de estabilidade também no amor, será algo que não…

Dinheiro & Trabalho: Embora o que há no seu futuro seja algo muito próspero, precisará encontrar uma maneira perfeita de equilibrar as despesas e as receitas, isso será a chave para rapidamente acabar com os problemas… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Uma pessoa vai começar a deixá-lo intrigado com as atitudes dela em relação a você. São olhares e encontros “casuais”. Você terá a oportunidade de ter em mãos uma nova história…

Dinheiro & Trabalho: Tudo se encaixa para que você seja o candidato a ser convidado a se mudar para uma posição de maior autoridade em seu emprego atual. Embora ofereça uma condição melhor, pode levá-lo em uma… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: A paixão espera por você e também o romance de uma maneira espetacular. Suas emoções serão muito fortes, mas procure não chamar muito a atenção, pelo menos por enquanto…

Dinheiro & Trabalho: Um período em que precisa ter muita calma, embora não pareça ou demore mais do que o esperado, você está no caminho certo e em breve verá os resultados. Os problemas financeiros não são… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Logo você saberá que existe uma pessoa muito especial que pode tornar você extremamente feliz e que retribuirá com toda a beleza de seu coração. Ela abrirá as portas para…

Dinheiro & Trabalho: São dias em que as dúvidas sobre seu futuro financeiro, sobre seu trabalho e, principalmente, na forma como você terá uma melhor vida, desaparecem. Depois de algumas informações, a segurança que você… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você será atraído por uma pessoa com um certo ar místico e sentirá que ela pode chegar a ser o amor da sua vida. Embora ela de cara não manifeste interesse, você saberá que está…

Dinheiro & Trabalho: Será muito persuasivo no trabalho, você será capaz de conquistar as simpatias de seus superiores e diariamente lutar para alcançar seus objetivos financeiros fará com que você se valorize e seja reconhecido de… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Sua vida amorosa vai de zero a mil em um instante, tudo porque você vai se encontrar cara a cara com alguém com muito magnetismo, e com um lindo sorriso que não lhe deixará indiferente…

Dinheiro & Trabalho: Você contará com o apoio de pessoas influentes no trabalho. Terá todas as condições para fazer algo diferente, do tipo que há muito desejava para poder mostrar suas capacidades e vontade de ir além. Sua principal… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: São dias que o inspiram e ajudam a canalizar sua energia na direção da pessoa certa. Seu encanto pessoal a seduz aos poucos a ponto que começam a viver momentos mágicos de descobrimentos…

Dinheiro & Trabalho: Rumores ligados à uma outra empresa podem chegar aos seus ouvidos. Há um sinal de uma mudança de local e função, portanto, você estará cheio de ilusões para que chegue logo esse momento. Tenha calma… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Novos encontros e novas ocasiões para conhecer gente nova se apresentam para você. Procure manter sob controle sua ansiedade, senão pode perder de vista eventos que podem lhe…

Dinheiro & Trabalho: Tudo se configura para que logo receba uma oferta que implica em maiores conhecimentos e responsabilidades. As tarefas que serão atribuídas exigem habilidades com as quais você ainda não… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo do Dia: CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você é extremamente racional, mas há momentos, como o que está prestes a viver, em que deve deixar a emoção assumir o comando dos eventos. Estará diante de alguém que o fará perder…

Dinheiro & Trabalho: A entrada de um novo ciclo traz promessas de sucesso e recompensas por todos os esforços já feitos, indica também a chegada de boas ideias, realização de sonhos, por mais impossíveis que pareçam e bênçãos… Continue lendo o signo Capricórnio

>>> Leia também: “Fiquei com dó”: Karol Conká volta a comentar expulsão de Lucas da mesa no BBB 21