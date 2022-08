Horóscopo do Dia 17/08: confira as previsões para o seu signo hoje, quarta-feira

Horóscopo do Dia 17/08: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia 17/08: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, quarta-feira.

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Sua vida sentimental logo tomará um rumo positivo e você se sentirá como iniciando um novo ciclo. Se você não tem um parceiro, algo inesperado com alguém bem interessante pode…

Dinheiro & Trabalho: Você terá um pouco de dinheiro extra para resolver situações que o preocupam ou quem sabe para conseguir um sonho de consumo. Você pode ter alguns momentos realmente prósperos… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Uma jornada que deixa aparecer toda a simpatia de que você é capaz, isso cria uma oportunidade de alguém ver esse belo estilo em você. Algo diferente agita seu ambiente e você…

Dinheiro & Trabalho: As estrelas anunciam progresso em seu campo financeiro, mas você deve manter os olhos bem abertos para evitar que pessoas se aproveitem da sua boa vontade em ajudar. Hoje você começa… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Encontros e atividades sociais agitam os próximos dias com muita atividade. E no meio de tudo isso você terá mais de uma grata surpresa, de encontrar alguém com quem terá uma estreita…

Dinheiro & Trabalho: Agora as preocupações com dinheiro passam por um período de calmaria, pois você encontrará soluções que lhe darão paz de espírito. A sorte o acompanha, você pode esperar surpresas… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: É um excelente período para ativar assuntos pendentes no amor, com gente que você gosta, alguém que ainda vai conhecer e assim se sentir uma pessoa de sorte. É importante que você…

Dinheiro & Trabalho: Uma jornada em que o equilíbrio com suas finanças se mostrará de forma muito eficaz. Entre o que você receberá e o que poderá oferecer para trazer equilíbrio ao seu ambiente, sempre aja… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você receberá mensagens que o motivarão a seguir em frente com uma conversa provocante. E é que alguém vai declarar seu interesse por estar mais tempo com você. Vai achar…

Dinheiro & Trabalho: Passa a ter à sua disposição alguns recursos extras que permitirão que coloque em dia sua rotina financeira. Algo dentro dos seus compromissos mensais diminui de valor. Depois da escuridão vem… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Uma pessoa não deixará de mostrar o que sente e vai se apaixonar graças ao bom jeito que você passa a transmitir nesta jornada astral. É essencial que você saiba se cercar de coisas positivas…

Dinheiro & Trabalho: Um longo período de estabilidade finalmente chega à sua área que mexe com dinheiro. Nas finanças com toda certeza você entra em um momento em que parece que uma grande parte do que precisa… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Surgirão situações carregadas de boas sensações com alguém que você já conhece, mas que até agora não passava disso, uma pessoa conhecida e bacana. Sua maneira de enxergar as possibilidades…

Dinheiro & Trabalho: Fase de avanços importantes com seu dinheiro, em que você encontrará o suporte que precisava para poder iniciar projetos que estavam parados. Os bons resultados que passa a viver lhe darão… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A harmonia chega no seu panorama sentimental, os momentos de incertezas você os deixa para trás. Logo a chama da paixão vai queimar dentro de você, mas para que tudo funcione…

Dinheiro & Trabalho: Você se sentirá totalmente preparado para enfrentar todos os tipos de imprevistos. Mas, não espere as coisas caírem do céu, você deve se mexer mais, procurar onde estão os melhores negócios e… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: O lado sentimental estará mais positivo no seu signo, e apesar do que pareça agora, uma reconciliação ou um novo começo espera por você. Para quem está solteiro, sua presença não…

Dinheiro & Trabalho: Você terá como ir avançando com suas questões financeiras de uma forma segura, alcançando uma meta que parecia inatingível. Uma onda que renova essa área permitirá que você se entregue… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Aventura e sexualidade caminham na mesma direção durante este ciclo no seu signo.

Tempo de olhares penetrantes, atitudes ousadas, com fantasias na ordem do dia. Não é ruim que…

Dinheiro & Trabalho: Sua condição atual deve passar por uma bela mudança. Talvez você não precise se preocupar tanto com a falta de dinheiro. Tudo o que se refere às finanças será o que você terá que prestar atenção, para… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Para que tudo fique mais fácil para você nas questões de namoro, durante esta jornada, permita que sua fantasia seja liberada e se torne a fonte de sua inspiração e atração. Desta forma…

Dinheiro & Trabalho: Se você pretende alcançar um ponto de equilíbrio em tudo que envolve dinheiro, despesas, compras e pagamentos, saiba que isso é possível agora. Se aproxima uma excelente fase para colocar o sistema… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Não confie tanto na sorte e dedique-se a ser mais insistente para que tenha mais poder de decidir também. Sua imagem pessoal será vital para despertar a atenção das pessoas, e de uma…