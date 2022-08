Equipe de natação de Osasco conquista medalhas no Campeonato Paulista

A equipe de natação de Osasco participou do Campeonato Paulista Júnior e Sênior de Inverno – XXI Troféu Salvador Granieri Sobrinho, promovido pela Federação Aquática Paulista, no Clube Internacional de Regatas, em Santos, no litoral paulista.

A competição, que foi realizada entre os dias 12 e 14 de agosto, reuniu 378 atletas das categorias Júnior 1 (2005), Júnior 2 (2004/2003) e Sênior (a partir de 2002).

A equipe osasquense conquistou o 10º lugar no geral de 48 equipes participantes, com um total de três medalhas. Beatriz Flausino conquistou duas medalhas: ouro nos 50 m peito e prata no 100 m peito (Júnior 2).

Os três atletas representantes do bolsa atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, fizeram bonito na piscina. Luana Gondek conquistou medalha de bronze no 1.500 livre (Júnior 2).

Além de Luana, destacaram-se os irmãos Leonardo Souza Ribeiro e Geovana Souza Ribeiro, que conquistaram índice para Troféu José Finkel – Campeonato Brasileiro Absoluto e Campeonato Brasileiro Júnior de Verão, respectivamente.

O próximo desafio será no dia 3 de setembro, no Torneio Regional Pré-mirim a Sênior no Complexo Esportivo Pedro Dell Antônia, em Santo André, valendo índice para os campeonatos Brasileiro e Paulista de Verão.

“Parabéns aos atletas e aos técnicos por toda a dedicação à natação osasquense. Estamos sempre acompanhando o bom desempenho e desejando boa sorte”, mencionou o secretário Rodolfo Rodrigues Cara.