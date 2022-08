Sol com muitas nuvens nesta quarta-feira (17)

A previsão do tempo indica que esta quarta-feira (17) será de sol com algumas nuvens na região. Apesar dos períodos de céu nublado, não chove, de acordo com o Clima Tempo.

publicidade

Confira como ficam os termômetros nas cidades da região hoje:

Osasco

Máxima: 28°C / Mínima: 16°C

publicidade

Barueri

Máxima: 28°C / Mínima: 16°C

publicidade

Carapicuíba

Máxima: 27°C / Mínima: 15°C

Com informações do Clima Tempo