Horóscopo do Dia 20/05: confira as previsões para todos os signos hoje, quinta-feira

Horóscopo do Dia 20/05: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, quinta-feira.

publicidade

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Percebe-se um clima de fusão afetiva e sensual com a pessoa que o atrai, seus sentimentos serão ardentes, entusiasmados e impulsivos. Deve apostar num jogo ligeiro de sedução…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, a perseverança e o apoio em pilares fortes serão as chaves do seu sucesso. Você terá que diferenciar bem as pessoas que lhe aportam coisas boas daquelas que bebem sua energia. Possivelmente terá a sorte… Continue lendo o horóscopo do dia signo Touro

publicidade

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Deverá estar atento nos assuntos sentimentais, porque um amor esquecido pode ser a chave certa para o seu coração.

Dinheiro & Trabalho: Hoje será muito mais simples cumprir sua programação do que nos outros dias, conseguirá alcançar muitos de seus objetivos sem dificuldade ou esforço. Dentro do seu trabalho, você será competente e até mesmo… Continue lendo o horóscopo do dia signo Gêmeos

publicidade

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: O reencontro com alguém com quem algo já aconteceu é esperado. Uma velha história que terminou abruptamente há algum tempo e sem explicação aparente, e que agora volta.

Dinheiro & Trabalho: Algo bom, relacionado com os assuntos profissionais, vai acontecer em breve. Pode ser uma promoção ou um aumento de salário. Pode parecer uma coincidência, mas na realidade serão sincronicidades que respondem às… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Câncer

Horóscopo do Dia: LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Hoje você vai se sentir nas nuvens nos assuntos do coração. Não poderia imaginar uma situação melhor para cair rendido aos pés daquela pessoa que o cativa. Então deixe-se levar.

Dinheiro & Trabalho: Sua atitude para com o trabalho é requintada e você servirá de exemplo para alguns colegas desmotivados. Neste dia poderá esclarecer algumas situações polêmicas sobre o seu jeito de trabalhar, para que ninguém tenha dúvidas… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Está a um passo de entrar totalmente em um relacionamento amoroso duradouro. Embora em princípio essa não fosse sua intenção, tudo o empurrará para isso.

Dinheiro & Trabalho: Hoje, seu dia de trabalho será muito bom e produtivo, você verá o tempo voar, não importando o quão tediosas sejam suas obrigações. No campo financeiro, será facilitada a entrada em um período muito próspero no… Continue lendo o horóscopo do dia signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Hoje pode iniciar um relacionamento apaixonado que pode parecer fugaz, mas, ao contrário, tem um ótimo futuro no seu coração. Será um dia fantástico, você se divertirá.

Dinheiro & Trabalho: Graças à influência dos astros você se sentirá cheio de energia, não terá medo de correr riscos e duplicar seus esforços para alcançar a prosperidade no trabalho. Cuide de seus contatos e mostre seu melhor rosto aos novos que você… Continue lendo o horóscopo do dia signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Um dia muito romântico está chegando, em que palavras ternas e declarações de amor se destacarão. Sem querer, poderá ficar a sós com alguém que é apaixonado por você.

Dinheiro & Trabalho: Todo o esforço que você fez até agora no campo profissional, começa a dar seus frutos, finalmente começa a lhe dar bons resultados, que se traduzem em reconhecimento e benefícios econômicos. Por outro lado… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo do Dia: SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Se você começou a trilhar o caminho do amor há pouco tempo, surgirão ventos favoráveis ​​que não deixarão margem para dúvidas de que está no caminho certo.

Dinheiro & Trabalho: Hoje será o primeiro de uma série de dias sem descanso. Você se sentirá um tanto sobrecarregado com a carga de trabalho e o ritmo acelerado que as coisas levarão, mas sabe que é uma questão de tempo antes que tudo volte… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Esta jornada apresenta influências astrais maravilhosas no que diz respeito ao amor e à vida emocional. Poderá encontrar alguém importante em sua vida por meios eletrônicos.

Dinheiro & Trabalho: Hoje, pode haver um progresso notável no trabalho, ao mesmo tempo em que recebe o apoio de seus colegas e superiores, apesar das circunstâncias anteriores. O avanço na carreira está presente em seu céu astrológico… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Se você está decidido a encontrar o amor, saiba que não é uma questão de compromisso, mas de abertura e confiança. Se você relaxar e enviar essa mensagem para o Universo…

Dinheiro & Trabalho: Hoje poderá estar mais produtivo e focado em seus deveres. Apesar dos vários obstáculos que pretendem tirar seu tempo e energia, você alcançará a meta que planejou. Sua tenacidade será a chave neste dia, pois sem… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Se você está procurando nessa pessoa que o atrai um parceiro para compartilhar sua jornada romântica, as notícias são boas. As conexões entre vocês serão relaxadas.

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, organize-se bem e concentre-se melhor em algumas coisas de uma vez. Superado esse obstáculo, vai se deparar com uma fase que pode ser exigente, mas cheia de excelentes perspectivas para a sua carreira… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo do Dia: ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Um acontecimento no seu círculo de conhecidos será a desculpa energética ideal para se aproximar mais da pessoa que gosta. Vão conversar muito e verão que têm vária coisas em comum…

Dinheiro & Trabalho: Você está ciente de que existem certos assuntos que controla melhor do que seus colegas, e até mesmo alguns de seus chefes. Neste dia conhecerá melhor o potencial que está dentro de você. Defenderá seu valor com diplomacia e… Continue lendo o signo Áries

JUSTIÇA// Pais que adotaram menina de 9 anos e a devolveram com 14 terão de indenizar a jovem