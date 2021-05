Cliente Cartão Elo agora paga meia-entrada no Cinemark em Osasco, Barueri e Cotia

A Elo e a Cinemark firmaram uma parceria de dois anos que dá meia-entrada para os clientes Cartão Elo. A promoção vale a partir desta quinta-feira (20), para compras com cartões Elo no site do Cinemark, no aplicativo, nas bilheterias e nos totens da rede de cinemas em todo o Brasil. Na região, a rede tem salas em Osasco, Barueri e Cotia.

publicidade

“A promoção exclusiva com a Elo oferece economia na compra de ingressos e segurança para assistir aos melhores filmes em cartaz, sempre seguindo todas as recomendações sanitárias. Estamos felizes em poder anunciar essa parceria, que evidencia uma aposta no potencial do cinema”, comenta Daniel Campos, Diretor de Marketing da Cinemark.

O desconto nos ingressos não é cumulativo a outros oferecidos. Na região, o Cinemark possui salas de cinema nos shoppings União de Osasco, Granja Vianna, em Cotia, Tamboré, em Barueri. Entre os destaques em cartaz no momento estão Mortal Kombat e Godzilla vs Kong.

publicidade

“Nossa parceria já nasce com um compromisso de dois anos e consolida o nosso posicionamento de marca que proporciona entretenimento, descontos exclusivos e grandes experiências para nossos clientes”, comenta Eduardo Goni, Superintendente de Desenvolvimento de Negócios da Elo.