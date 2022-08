Horóscopo do Dia 23/08: confira as previsões para o seu signo hoje, terça-feira

Horóscopo do Dia 23/08: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia 23/08: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, terça-feira.

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Os sentimentos podem vir à tona de uma maneira como há tempo você não sentia. Serão poderosos e farão com que você vá atrás do motivo deles. Você se sentirá pronto para perseguir…

Dinheiro & Trabalho: As chances que estavam sendo previstas por você agora podem se tornar mais prováveis. E seus planos podem começar a se mostrar mais fáceis à medida que você se convence mais de suas… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Se há algum conflito na sua relação saiba que os problemas vão embora, a reconciliação virá e a felicidade será real. Para quem está solteiro, uma mensagem ou conversa chegará da maneira…

Dinheiro & Trabalho: A previsão no seu horóscopo mostra um toque de sucesso nas questões financeiras. Uma parte de suas dificuldades é solucionada, o que está pendente começará a se movimentar e a dar origem a… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: No amor, você está em um momento de equilíbrio muito favorável para todos os tipos de relacionamentos. As estrelas favorecem muito o seu jeito de agir, e assim você terá uma boa…

Dinheiro & Trabalho: Você receberá uma tarefa que significará a entrada de novos recursos, que serão bastante úteis neste período para suas contas pessoais. Algo que o ajudará a colocar em ordem vários assuntos, já… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Haverá comunicação e uma onda poderosa de afeto em sua vida sentimental. Mas não é porque alguém que passará a mostrar interesse por você, deva ser visto como um troféu a ser…

Dinheiro & Trabalho: Sua condição financeira se mostra bastante boa para as próximas jornadas, mas você deverá parar um pouco para não começar a gastar dinheiro sem necessidade. Faça cálculos e… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: É hora de esquecer tudo o que acontece e se abrir para novos caminhos que trazem a felicidade no amor. Confie mais em você, na sua capacidade de atrair quem irá gostar. Não deixe…

Dinheiro & Trabalho: Você pode até se sentir preocupado com algo que não está indo como você esperava, mas saiba que logo encontrará o que deseja, e que o encorajará a seguir em frente. Você vai desfrutar de… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você passará a ter uma auréola de magia que deslumbrará a todos por onde passar. Os laços de novas amizades serão fortalecidos mais do que nunca. Excelente período para conhecer…

Dinheiro & Trabalho: O momento financeiro se mostra mais tranquilo, o que de certa forma deixará você com vontade de fazer mil e uma coisas. Várias coisas que se alinham, colaboram com você para se projetar melhor… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Há uma melhora no seu espírito, com uma sensação de equilíbrio emocional que o ajuda a perceber melhor que namoro e romance são bem possíveis agora, graças a que terá do seu…

Dinheiro & Trabalho: Novidades que crescem na área que lida com seu dinheiro, que trazem uma luz para algumas situações um tanto complicadas. São mudanças que você vai gostar, mas que precisará saber fazer bom… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Se você não sabe qual rumo seguir com uma pessoa, não faça nada. Aproveite o tempo para ir deixando as coisas se desenrolarem por conta própria. Uma situação que deixará você meio…

Dinheiro & Trabalho: Não se encha de desanimo se algo com seu dinheiro parece que não dá certo ou que demora para acontecer. Não se feche nos problemas, visto que há algo sendo trabalhado para que você consiga… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Alguém que você passará a olhar com mais atenção, pode que esteja prestando atenção em você também. Para que as coisas andem, dê-lhe um toque e faça-o entender que as coisas entre…

Dinheiro & Trabalho: É um bom momento para definir metas mais claras, já que estará em condições de acertar contas, se desfazer de problemas. Começa o tempo de trilhar o caminho que o leva a ter mais controle… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Se alguém importante para o seu coração está longe de você, deve saber que logo isso muda e a separação deixa de ser um incômodo. Se você está solteiro, saiba que irá causar uma forte…

Dinheiro & Trabalho: A jornada favorece muito você para que obtenha ganhos financeiros que até agora ficavam no mundo dos sonhos. Talvez se sinta o tal vendo as coisas acontecendo conforme você precisa que… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Os assuntos que levam a ter condições de iniciar um namoro se renovam no seu signo. Diante de alguém novo em sua vida, você saberá como dar a conhecer suas intenções da melhor…

Dinheiro & Trabalho: Manter uma boa situação com seu dinheiro é o que está previsto para acontecer, em que os aborrecimentos perdem em força e tamanho. Esteja, portanto, preparado para um avanço na…. Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Este dia vai ser o início de novidades, favoráveis e emocionantes, quer esteja com um compromisso ou em busca de um namoro. Possibilidade de uma viagem ou a chegada de alguém…