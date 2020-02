Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (09/02/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este domingo (09/02/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Não complique sua existência pensando sobre o que poderia ter sido. Sua realidade atual é a coisa importante, esta é sua vida agora e você deve vivê-la plenamente. Convide para sair alguém que goste, você se surpreenderá com a reação positiva dessa pessoa.

Dinheiro & Trabalho: Sua economia está se movendo não rapidamente, mas está indo bem. Você deve se propor uma meta e não se desviar dela até que tenha alcançado seu objetivo, e assim sucessivamente até fortalecer suas finanças. A…

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: É hora de corrigir qualquer mal-entendido. Embora tenha havido discussão ou estranhamento entre vocês, um dos dois deve ceder e dar o primeiro passo e se o seu parceiro não o fizer, você deve fazê-lo. Não permita que o orgulho estrague o amor.

Dinheiro & Trabalho: Tome este dia para pensar na possibilidade de uma mudança na agenda diária. Momento de pensar que você pode usar sua energia e tempo livre fazendo algo de que realmente gosta e, ao mesmo tempo, ganhar dinheiro…

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Faça algo sexualmente engraçado com seu parceiro e quebre esse ciclo de rotina que começa a transformá-lo em uma pessoa muito previsível em sua privacidade. Quando o relacionamento não é renovado em todos os aspectos, perde o seu encanto, provoca o tédio.

Dinheiro & Trabalho: Não deixe seu espírito empreendedor perder força. É possível que alguns problemas importantes possam ofuscar seus planos, mas isso não é razão suficiente para deixar seus objetivos se dissolverem no nada. Mesmo…

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Duas pessoas que estão sentimentalmente interessadas aparecerão diante de você, mas nenhuma delas parece ser o amor da sua vida. Isso é muito bom, mas não decida até ter certeza e se não estará também comprometendo sua felicidade ou a dos outros.

Dinheiro & Trabalho: Você é impaciente e isso lhe causa ansiedade. Espere um pouco e você verá resultados formidáveis. Durante os próximos dias de trabalho, você terá muitas opções, responsabilidades e atividades à sua frente. Para…

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: A onda planetária que envolve você atrai para sua mente idéias que podem perturbá-lo. Não se sinta culpado se fantasias sexuais ou amorosas surgirem com terceiros. Contanto que você não materialize esses flertes imaginativos, você não cometeu qualquer infidelidade. Em vez disso, tome-os como um sinal de sua vitalidade.

Dinheiro & Trabalho: Você está no limiar de um evento importante que pode transformar sua vida profissional. O trânsito planetário de hoje traz consigo surpresas em seu ambiente de trabalho e uma mudança de posição dentro…

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Planeje tudo nos mínimos detalhes no amor. Qualquer encontro que não esteja preparado antecipadamente estará fadado ao fracasso. Não queira ir tão depressa porque flertar é o que você mais gosta, mas se você não quiser continuar com o parceiro que você tem, fale claramente e deixe-o agora de uma maneira honesta.

Dinheiro & Trabalho: Você vai se sentir muito estimulado a iniciar uma nova atividade de trabalho que lhe dará resultados concretos, pode ser um trabalho extra ou um negócio de sua casa. Vá em frente! Há certamente uma onda de…

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: A impaciência será seu pior inimigo no amor. Você tem que estar disposto a esperar o momento certo para agir, a pessoa que lhe interessa sentimentalmente tem uma aversão à pressa, ela gosta ter seu tempo para avaliar, de se sentir segura e certa do que faz.

Dinheiro & Trabalho: Embora pareça a você que seus esforços diários estão passando despercebidos, a realidade é outra e em pouco tempo seus empregadores estarão considerando você para um novo cargo ou para uma…

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você está complicando as coisas no amor com certas atitudes fora de propósito, que só servem para desgastar o relacionamento. Você precisa levar certos assuntos a sério, tudo o que foi subestimado até agora será de vital importância para ter um futuro como casal.

Dinheiro & Trabalho: As horas da manhã trazem uma inspiração que você deve seguir porque seu signo recebe energias favoráveis ​​para o seu desenvolvimento econômico. Não é hora de perder nada, verificar seu orçamento e elimine todas…

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: A comunicação com o seu parceiro deve melhorar, porque é a única maneira de continuar juntos. Há muitas coisas que devem ser ditas e outras desnecessárias que devem ser silenciadas, o equilíbrio deve ser encontrado para garantir o sucesso do seu relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: Você terá a oportunidade de aplicar seus conhecimentos em um novo trabalho para o qual alguém com todas as suas qualificações é necessário. A principal coisa nestes momentos é a sua atitude, a sua disposição…

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Organize um jantar romântico com seu parceiro. Saiba que ambos precisam renovar o relacionamento para evitar cair na monotonia. Se a rotina às vezes prejudica a paixão, você a manterá viva por causa do mistério e das surpresas que coloca no meio dela.

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, você está apontando exatamente para o alvo no local indicado. Continue fazendo seus esforços da maneira como você os desenvolve e verá em quanto tempo começará a colher os frutos deles…

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Um encontro não planejado em um lugar público pode colocá-lo novamente na frente de um romance do passado e evocar em você cenas felizes de outros tempos. Esta será uma boa oportunidade para desfrutar desse relacionamento novamente.

Dinheiro & Trabalho: Se você não tem um emprego ou estão pensando mudar para um com um salário melhor ou horas de trabalho mais flexíveis, este é um dia apropriado para verificar suas opções e traçar um bom plano. Tente aplicar…

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Uma pessoa do seu trabalho, ou talvez de uma outra empresa ou conhecido, o acha extremamente atraente e se declarará para você. Se você é solteiro e procura um parceiro, esta é uma boa oportunidade, porque essa pessoa é bem intencionada.

Dinheiro & Trabalho: Um último passo separa você de seus desejos profissionais. Vá em frente, não seja influenciado por aqueles que não têm nada a ver com o seu progresso, o triunfo estará com você. Você tem que encontrar…

