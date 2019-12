Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (22/12/2019) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este domingo (22/12). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Se você está tendo um relacionamento informal, talvez a pressão exercida por amigos ou parentes os incentive a pensar se não é hora de formalizar. O casamento é algo sério, não é um assunto em que qualquer um de fora possa intervir. Cada casal conhece seus ritmos e seus tempos. Conseguir dizer “sim” é uma decisão bonita que depende apenas de vocês dois.

Dinheiro & Trabalho:

Não se sinta sobrecarregado com o que está acontecendo, algumas coisas parecem estar travadas no campo econômico. Felizmente, você está se aproximando de um ciclo favorável e em muito pouco tempo verá… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

No seu relacionamento amoroso, nada está perdido, tudo depende da confiança que tenham um no outro. Analisando como chegaram à situação atual, não será fácil consertar as coisas, mas o importante será que ambos tenham vontade de fazê-lo.

Dinheiro & Trabalho:

Você tem uma enorme facilidade para criar novos projetos e isso pode ser uma maneira especialmente necessária para iniciar um ciclo favorável em seus negócios novamente. Atreva-se com um setor que não… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Você precisa procurar alguns elementos que o ajudarão a conhecer um pouco mais o seu parceiro. Pode começar um jogo que acabe sendo um pouco mais picante do que o esperado. Verá que ele se tornará algo especialmente necessário para qualquer relacionamento.

Dinheiro & Trabalho:

Reorganize seu orçamento e sua economia, porque você tem mais do que pensa. A única coisa necessária é um maior controle de suas despesas e você verá como o dinheiro aparece sem muitos contratempos. Há… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Confie nos desígnios do destino em relação ao amor. Existe um plano em andamento e, para que sua felicidade seja completa, apenas espere. Se você tem um parceiro, precisa se afastar das más influências que afetam a evolução do seu relacionamento amoroso.

Dinheiro & Trabalho:

Você pode se considerar uma pessoa de sorte. Superar o mês de setembro com números positivos é uma conquista quase heroica. Pode até dar algumas aulas sobre como conseguiu. É um grande poupador e… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Sua cabeça está cheia de planos futuros com seu parceiro. Você pensa como amanhã sua vida amorosa será muito mais clara, visualiza quais limitações existem e se incentiva, a lutar e alcançar a plenitude do seu coração.

Dinheiro & Trabalho:

No lado financeiro tudo conduz à ação, a aproveitar as oportunidades que surgem para que o dinheiro volte em abundância à sua vida. Confie na sua capacidade regenerativa e criativa no trabalho. Deixe os… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Você vê o que quer ver no amor. A realidade é que essa pessoa não é para você, mas convencê-lo disso será uma tarefa árdua e complicada, tal é o “estrago” que a solidão deixou em seu coração.

Dinheiro & Trabalho:

Quando se concentra e se esforça em algo, realmente o consegue. Se está encarregado de uma equipe de trabalho na qual trabalha como mentor, tenha cuidado com alguns elementos mais inteligentes. Não é que… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Precisa resolver problemas pessoais com seu parceiro que precisam ser explorados. Pode ser muito revigorante e conciliador conversar abertamente com sua paixão sobre questões que os preocupam. Hoje é um ótimo dia para esclarecer as coisas e deixar espaço para uma vida mais feliz juntos.

Dinheiro & Trabalho:

Você descobrirá oportunidades de desenvolvimento financeiro em muito pouco tempo. Siga seus sonhos, impulsos e palpites e veja como você ganha mais dinheiro. Persevere no esforço e a recompensa virá. Você… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Abra seu coração para aquela pessoa que está esperando por você e notará como com uma palavra sua pode transformar a realidade e atrair a felicidade. Precisa acreditar o quão importante você é para essa pessoa. O amor sorri, sorria para ele você também.

Dinheiro & Trabalho:

No trabalho, tente não se atrasar, pois eles precisarão de você para que possa procurar soluções para tudo o que lhes preocupa. Vai ver que será a pessoa que resolverá alguns problemas no momento certo e… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Um evento inesperado fará você pular de alegria e não é para menos, uma nova etapa das mais emocionantes no nível do amor chega à sua vida. Vai viver uma espécie de lua de mel com seu parceiro desfrutando dessas sensações, desde que faça todo o possível hoje para surpreender essa pessoa.

Dinheiro & Trabalho:

Hoje do nada uma lembrança aparece em sua mente e lembra um amigo distante que uma vez propôs uma viagem e um negócio para você. Entre em contato imediatamente com essa pessoa e em breve receberá… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

A respeito de uma pessoa que aparece em sua vida, tenha bem claro o que ela significa e se é realmente o que deseja sobre o amor. Se você se deixar levar pelo físico e tiver consciência disso, não haverá problema, mas esperar amor, pode lhe criar algumas mágoas.

Dinheiro & Trabalho:

Nos negócios você não pode evitar de ser irresistível, mas deve usar essa energia do Universo também para reforçar vínculos profissionais que lhe permitam se projetar ainda mais. Sua atenção maior agora deve estar… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Hoje começará o dia com tudo o que precisa para ter um parceiro para sempre ao seu lado. Você tem o poder, o magnetismo e a segurança para obtê-lo, é melhor não desperdiçar esta oportunidade, levará tempo para se repetir. Podendo ser maravilhoso novamente.

Dinheiro & Trabalho:

Você está preparado para ter sucesso nas finanças. Desistir cedo seria imperdoável, não desista do futuro que lhe foi atribuído. No trabalho se você adotar uma postura mais flexível, muitas portas que foram… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

No amor, a elegância em todos os sentidos sempre triunfará sobre a estridência. É melhor você ser modesto em termos de certas expressões, manter um estilo discreto que o tornará mais interessante para a pessoa que você gosta.

Dinheiro & Trabalho:

Sua economia continua a marchar como esperado, ou seja, positivamente. Você tem total controle de sua renda, de forma que em qualquer situação de emergência possa responder imediatamente, isso faz… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

