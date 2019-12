Operação Natal: Rodovia Castello Branco registra lentidão no sentido interior

Segundo boletim da Operação Natal, das concecionárias CCR ViaOeste e ARTESP, a Rodovia Castello Branco apresenta tráfego lento no sentido Interior, do km 20 ao km 24, devido ao excesso de veículos. Desde a madrugada deste sábado, 21 de dezembro, 60.040 veículos já utilizaram o Sistema Castello-Raposo.

Pela manhã, pouco antes do meio dia, no intervalo de uma hora, um total de 9.981 veículos utilizaram o sistema. O tráfego previsto para o todo o dia de hoje é de 157.118 veículos, com tráfego pendente de 97.077 até o final do dia.

Operação Natal terá balanço dia 26 de dezembro

A CCR ViaOeste prevê que cerca de 822 mil veículos deslocamentos neste período de festas de Natal pelo Sistema Castello-Raposo entre a 0h de sexta-feira (20/12) e 24 horas da quarta-feira (25/12).

A Operação Especial (Natal) será monitorada pelas 78 câmeras ligadas ao Centro de Controle Operacional (CCO) da Concessionária e também pelo Centro de Controle Integrado (CCI) da ARTESP. Hoje, 21, o pico de movimento era esperado no período entre 6 e 14 horas, no sentido interior. Na volta do feriado, no dia 25, há expectativa de fluxo intenso entre 15 horas e meia-noite, no sentido Capital.