Poupatempo tem alterações no funcionamento no fim do ano

Nas semanas de Natal e Ano Novo, os postos Poupatempo em todo o estado, como em Osasco, Carapicuíba e Cotia, estarão fechados nos dias 23, 24 e 25 (Natal) e ainda em 30 e 31 de dezembro e no dia 01/01/20 (Ano Novo).

Nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro de 2020, após os feriados, todas as unidades do programa voltam a atender normalmente, de acordo com o horário de cada posto.

Para informações sobre endereços, horários de atendimento, órgãos e serviços disponíveis, bem como documentos necessários, prazos, taxas e agendamento eletrônico, basta acessar o portal www.poupatempo.sp.gov.br ou baixar o aplicativo SP Serviços.