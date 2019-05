Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (23/05) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quinta-feira, 23 de maio de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Um momento muito bom para o casal poderia ocorrer hoje, poderá desfrutar de toda a entrega que o seu parceiro pode lhe dar, sempre esteja presente na vida dele como ele está na sua.

Dinheiro & Trabalho: Você tem muitas ideias sobre como realizar um grande projeto que ainda está apenas em sua mente. Antes de agir, precisa organizar as etapas a seguir e escolher o momento apropriado. Você sabe melhor do que… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Nas suas lembranças não há nenhum tipo de amor que tenha sido tão bonito e especial quanto o que está vivendo agora. Por isso mostre ao seu parceiro o quão importante ele é na sua vida.

Dinheiro & Trabalho: Você está em um bom momento para novas ideias de projetos e novas maneiras de gerar dinheiro, será muito bom se começar a trabalhar duro nesse sentido, não deve se desmotivar se fizer algo que não resulte… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Existe uma pessoa que você gosta há algum tempo, mas ainda não deu o primeiro passo por medo de ser rejeitado. É bom que se atreva e expresse o que sente, independentemente do que aconteça. Não tem nada a perder e sim muito a ganhar.

Dinheiro & Trabalho: Você tem que colocar tudo de si para tornar possível o sonho que deseja, quando vê que todas as portas estão fechadas, é quando deve tentar alcançar o que quer, nunca abandonar essa capacidade de sonhar que… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: A consistência faz a maioria dos relacionamentos funcionarem. Podem surgir discussões, mas que podem ser resolvidas rapidamente. Há um ponto em que o amor desaparece ou não tem a força suficiente, aí é quando os corajosos devem começar a trabalhar para se fortalecerem.

Dinheiro & Trabalho: Você está em um momento de pouco progresso e o está percebendo, não deixe esta situação continuar, porque hoje alguém no trabalho vai lhe dizer que evoluiu pouco, é muito provável que isso o afete bastante, já… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você terá notícias de alguém com quem teve um romance curto, mas intenso. A princípio ficará surpreso em receber sua mensagem. Agora é você quem terá que decidir se deve ou não dar uma oportunidade a essa pessoa. Consulte seu coração.

Dinheiro & Trabalho: O esperado e bem merecido aumento salarial pode chegar em breve. Você vai entender que um trabalho bem feito sempre acaba dando seus próprios resultados e vai acreditar mais em si mesmo e em sua capacidade. Continue dando o seu melhor e vai chegar muito mais alto. Você merece. Tem que… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Não há coisa melhor para o coração do que andar de mãos dadas com alguém que você ama. Essa pessoa tem uma série de qualidades que fazem com que a deseje mais a cada dia que passa. Agradeça sempre pelo parceiro que você tem.

Dinheiro & Trabalho: No período da manhã, as coisas ficarão um pouco bagunçadas devido a um pequeno deslize no trabalho que o deixará nervoso. Você não precisa ficar estressado pelas ações de outros colegas. Concentre-se em… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Terá um momento muito importante com seu parceiro hoje, tudo vai começar por causa de algo que ele quer lhe contar e você vai acabar percebendo que talvez não tenha lhe dado a atenção suficiente. Essa conversa será muito boa, não deixe de ficarem mais tempo juntos.

Dinheiro & Trabalho: Vai concluir com sucesso um projeto profissional no qual estava trabalhando há meses. Comece a olhar bem as inspirações positivas que tem em torno de você, está se concentrando apenas no que… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: O amor precisa ser cuidado e também contemplado todos os dias, você deve olhar para o seu parceiro e começar a apreciar sua beleza e todo o bem que lhe faz, então voltará a se apaixonar a cada dia como se fosse a primeira vez.

Dinheiro & Trabalho: Por fim, após concluir um projeto, haverá uma certa calma em sua vida laboral depois de uns dias frenéticos nos quais esteve a ponto de perder o controle várias vezes. Hoje você se sentirá tranquilo e protegido, mesmo… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: O amor pode ser um dos grandes protagonistas deste dia. O que você mais quer vai acabar se tornando necessário e recorrente. Um abraço ou uma carícia dará origem a um momento de intimidade totalmente surpreendente entre você e seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho: Hoje será um dia muito produtivo, desde que você não permita que sua energia seja vampirizada por certas pessoas que, ao invés de ajudá-lo, querem boicotá-lo. Adote uma atitude vigilante para que possa… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Não existe no mundo uma melhor maneira de começar esta nova etapa com seu parceiro do que com uma notícia que mudará a vida de vocês. A chegada desse ser que pode se tornar o centro do seu mundo será muito bem recebida. Nada se compara com a sensação da chegada de uma criança.

Dinheiro & Trabalho: Você pode receber, de uma maneira inesperada, uma quantia de dinheiro que cobriria todas as suas necessidades e que faria com que parasse de ter dificuldades econômicas por algum tempo. Se você… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: No casal coisas boas estão sendo delineadas para ambos, mas devem começar a tomar as decisões corretas sobre o futuro em que estão trabalhando, nem sempre a pessoa que toma mais decisões é a que tem razão, às vezes um tem que ceder às decisões do outro.

Dinheiro & Trabalho: Sua carreira profissional está prestes a tomar um rumo que será muito positivo. Mas você terá que estar atento às possibilidades que se apresentem para não deixar escapar nenhuma. Há oportunidades que só… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Há momentos em que você deve repensar a forma de amar que existe no relacionamento para que não se torne morno. Há momentos em que não há uma alta energia por parte dos dois. O amor deve ser alimentado da forma que se merece.

Dinheiro & Trabalho: Tem que aprender mais sobre como desenvolve seu trabalho, é provável que esteja um pouco abaixo das pessoas que trabalham com você neste assunto e precisa ser informado, será criticado sobre isso, mas será de… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

