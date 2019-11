Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (28/11) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quinta-feira (28/11). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Você vai estar disposto a adquirir novos hábitos e maneiras de viver o amor com seu parceiro. Terá uma conversa muito reveladora com a pessoa amada. Precisam ceder em certos aspectos e dar mais em outros. Esses acordos melhorarão e fortalecerão a união entre vocês.

Dinheiro & Trabalho:

Hoje seu trabalho estará tão monótono que vai querer dar uma guinada radical em sua vida. Mas não ousará fazer isso porque, no fundo, é um conformista e prefere ter uma boa quantia de dinheiro à sua disposição… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Os astros favorecem as mudanças que você precisa fazer para melhorar o seu relacionamento. Deve dedicar mais tempo à vida familiar e menos ao trabalho. Para alcançar o equilíbrio, é conveniente que você reorganize sua vida dando mais atenção ao seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho:

Conhecer em primeira pessoa algumas propostas importantes do chefe pode ajudá-lo a se convencer de que está na companhia certa. Você precisa procurar uma maneira perfeita de combinar todas as suas facetas… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Hoje terá um dia especial, sua vida como casal pode viver uma reviravolta incrível. Quando você olha para o caminho percorrido, sabe com certeza que o esforço valeu a pena. Isto lhe permitirá semear novas esperanças em seu coração. Sua vida familiar lhe dará uma grande satisfação.

Dinheiro & Trabalho:

Ganhar dinheiro facilmente pode parecer um tanto surreal, mas fará parte de uma série de etapas anteriores que serão fundamentais. Você precisa procurar as ofertas que melhor se adequam ao seu perfil. Não… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Será um dia agitado no campo do amor. Mas isso não é negativo, significa que você lutará pelo seu relacionamento, para melhorá-lo. Vai perguntar ao seu parceiro que coisas pode mudar e quais deve deixar de lado, qual é o seu plano para o futuro, etc. A energia será “juntos seguiremos em frente”.

Dinheiro & Trabalho:

Estar preparado para iniciar um negócio por conta própria é algo que você pensa há muito tempo. Os riscos podem ser enormes, é melhor que reconsidere um pouco mais ou comece a pensar seriamente em… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

É necessário mais do que nunca o reconhecimento de seu parceiro para tirar as dúvidas que você tem sobre seu poder de sedução. A autoestima está um pouco baixa, e deseja verificar se o seu parceiro ainda gosta de você como no primeiro dia em que seus olhos se encontraram.

Dinheiro & Trabalho:

Você merece um ligeiro aumento se conseguir sentir em todo momento a chegada de uma nova oportunidade. Você cheira e sente o sucesso e os bons clientes, uma habilidade que nem todo mundo tem. Se souber… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Alguém ao seu redor está esperando algumas palavras suas de afeto e carinho. Se você as pronunciar, elas terão um efeito mágico e curativo. E é que não deve apenas pensar na sua cara-metade quando se fala em amor, mas também em sua família e seus amigos.

Dinheiro & Trabalho:

O dinheiro chegou antes do esperado e isso pode gerar uma série de grandes expectativas em suas próximas compras. Ter um pouco mais de fundo de reserva permitirá que você se dê uns caprichos. Essa… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

É um bom momento para pedir para a Lua desejos de bem-estar em sua relação amorosa. Terá uma ajuda poderosa para aprimorar tudo relacionado ao casal e ao amor. Será mais simples recompor situações de desacordo. As palavras serão mais fluidas e expressarão seus sentimentos com grande intensidade.

Dinheiro & Trabalho:

Seu emprego é algo que lhe faz feliz e é por isso que hoje terá muito o que comemorar. Você encontrará em algumas pessoas ao seu redor certas partes que acabarão lhe dando mais alegrias do que o esperado… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Seu parceiro vai conseguir dar um passo importante na vida dele e você ficará orgulhoso do seu progresso. Vai se concentrar completamente em sua figura, não importa o que os outros digam. Vai querer que todos entendam e vejam por que você está apaixonado.

Dinheiro & Trabalho:

Você terá que atender especialmente as chamadas de um cliente mais problemático. Quanto mais cedo acabar com todas as suas dúvidas, mais cedo poderá se concentrar nos outros. Sempre haverá alguém que… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Os planetas mais harmoniosos visitam sua zona de amor e enchem você e seu parceiro de bênçãos beneficiando-os muito. Pode confiar que tudo o que você sonhou pode ser cumprido, mesmo um distanciamento obrigatório, trazendo bons resultados finais.

Dinheiro & Trabalho:

O trabalho acabará se tornando um tipo de nova era que veio para ficar. Uma mudança de papéis ou desempenho que pode levá-lo a realizar uma tarefa totalmente nova e que terá consequências incríveis no seu… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Se você está iniciando um relacionamento, o desejo de formalizar a situação de vocês não está longe, pelo menos da sua parte. Se já tem parceiro, pode ficar obcecado com o desejo de melhorar a vida em comum, mas deve dar espaço suficiente para a sua cara-metade não ficar pressionada.

Dinheiro & Trabalho:

Seu trabalho será uma espécie de fardo enorme quando você descobrir que ainda há muito a ser feito e a semana está começando a optar por seu fim. Terá que se concentrar mais e colocar as pilhas ou procurar uma… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Graças ao seu entusiasmo, você pode facilmente revitalizar o relacionamento para que não se desgaste com a rotina diária. Fará tudo o que estiver ao seu alcance para alcançar uma atmosfera calorosa no amor, dando à sua vida um novo significado, com momentos de pura felicidade.

Dinheiro & Trabalho:

O universo o colocará à prova, embora ultimamente você tenha tido alguns problemas financeiros, poderá ir se recuperando. Pouco a pouco, verá que o que tem pode se tornar mais do que esperava. Uma boa venda… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

A Lua Nova pode trazer algumas mudanças no seu relacionamento que poderão muito boas para o casal. Poderá tirar proveito dessa energia para estar mais consciente da pessoa amada. Com uma predisposição para a comunicação e a cumplicidade, tudo dará certo.

Dinheiro & Trabalho:

Você está seguindo alguns passos prévios em busca de um emprego melhor. Estude a possibilidade de sair para fora, existem muitas ofertas que estão longe de casa, mas que podem fornecer segurança e dinheiro… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

