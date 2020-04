Horóscopo do Dia | Previsões de hoje, terça-feira (28/04)

Horóscopo do Dia para hoje, terça-feira (28/04). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: O casal está bem e parte de seus esforços se baseará em ajudar e inspirar seu parceiro. De mãos dadas, tomarão decisões importantes sobre a vida que têm em comum. Se você está solteiro…

Dinheiro & Trabalho: Você está em ótima forma em certos aspectos monetários que realmente o ajudaram muito a enfrentar a situação atual. Pode se adiantar a uma situação que pode ser completamente inesperada, mas…

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: O amor é importante para você neste dia, vai sentir que não há nada mais importante na sua vida do que seu parceiro e sua família. Se está solteiro, poderá passar o final de tarde conversando…

Dinheiro & Trabalho: Os empréstimos não devem ser tomados como algo simples. Assim como eles foram lhe dados, você sempre terá que devolvê-los e isso acabará reduzindo sua economia mais cedo ou mais tarde. Tenha…

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Se você tem um parceiro, é um bom dia para deixar para trás as discussões do passado e começar a apresentar novos desafios e projetos no casal. O solteiro poderá estabelecer durante…

Dinheiro & Trabalho: Você comprovará que sempre há um pouco de tempo para encontrar uma solução para suas finanças. Pode encontrar um equilíbrio mais do que perfeito com alguns empréstimos e com a pouca poupança…

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Graças aos bons impactos do seu céu, os momentos de alegria conjugal serão intensos, com uma tendência exagerada ao prazer e ao excesso. O solteiro sonha muito em encontrar sua…

Dinheiro & Trabalho: É hora de você se sentar e refletir sobre o seu destino. Vai se perguntar se precisa comprar alguns bens. Se perceber que não vai poder lidar com tudo, deixe de lado o que realmente não necessita. Todo…

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você notará como encontra uma solução específica para cada problema. Sua maneira de lidar com as situações garantirá a admiração da pessoa amada. O solteiro está em uma fase de…

Dinheiro & Trabalho: O que mais o impressiona é a maneira como você enfrenta certos eventos em seu ambiente. Se nunca foi capaz de viver uma situação semelhante, não espere grandes decisões, simplesmente deve…

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: No amor, alcançará o equilíbrio e a harmonia. A cumplicidade com seu parceiro é evidente, a comunicação é facilitada e a conexão pele a pele é garantida. Se está solteiro, uma bela…

Dinheiro & Trabalho: Se você estiver realizando uma série de progressos no plano laboral, não pare. Pode ser que esse problema que está vendo acabe sendo uma pequena parte do que era. Neste momento, você será capaz de…

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Hoje, as estrelas mostram grandes benefícios em relação à sua vida romântica. Terá a oportunidade de mostrar o que sente por meio de ações. O solteiro sentirá como seu desejo de…

Dinheiro & Trabalho: Se você perceber que o tempo pode ser um problema, considere seriamente em mudar de emprego, esperando que acabe com algo novo que faça com que recupere a sua força. Tudo será possível…

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Com seu parceiro passarão por momentos ótimos neste dia, pois alguns planetas farão com que desfrutem de uma vida harmoniosa. O solteiro está tendo dificuldade em encontrar uma…

Dinheiro & Trabalho: A maneira de atender seus clientes é o que acabará causando o destino em seu favor. Durante todo esse processo, você se encontrou conversando plenamente com alguns clientes que realmente lhe causaram…

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: A energia da Lua o deixa muito romântico e sensível, querendo dar o melhor de si ao seu parceiro. Vão compartilhar sonhos e planejar um amanhã melhor juntos. Se você é solteiro…

Dinheiro & Trabalho: Você pode se deparar com alguns problemas totalmente inesperados no nível financeiro. Se esperava cobrar algo e não o fez, o resultado dessa espera foi adicionado a tudo o que você pensou que poderia obter…

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: As coisas tendem a melhorar no plano do amor. Tudo o que você sempre sonhou com seu parceiro pode se tornar realidade. O solteiro sabe que é uma questão de tempo para o amor…

Dinheiro & Trabalho: Se você não conseguir levantar a voz quando se trata de questões financeiras, terá que aceitar algumas perdas inevitáveis. É hora de ter um tipo de luta interna que pode acabar sendo a mais esperada…

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Se você está pensando em dar um toque de frescor ao seu relacionamento, dando um novo passo porque está preso na rotina, faça-o. Se você é solteiro, deve ver além das aparências…

Dinheiro & Trabalho: É importante que você sempre tenha uma boa quantia de dinheiro em suas mãos que permita que se sinta bem. Verá que as coisas são diferentes à medida que seja capaz de lidar com grandes mudanças. Você…

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Sua situação no campo do amor será como sempre a desejou. No casal haverá muita harmonia e cumplicidade. Será um ótimo dia para passar juntos. Se você é solteiro, este será um…

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho parece estar desaparecendo com o passar dos dias, mas isso não significa que você o deva deixar de lado. Certamente terá mais opções do que poderia sonhar em breve. Não fique deprimido com…

