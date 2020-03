Horóscopo do Dia | Previsões desta segunda-feira (09/03) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (09/03). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: O romantismo será uma parte importante de este dia, na qual os planetas se alinham para lhe proporcionar a maior satisfação em questões de amor. Até as estrelas beneficiam o relacionamento melhorando a comunicação entre seu parceiro e você.

Dinheiro & Trabalho: Hoje sente que nada pode dar errado no trabalho e, embora haja alguma tensão em sua casa que possa distraí-lo de suas obrigações, você se sente forte como um herói. As estrelas mostram uma tendência de que… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: As estrelas apontam que este dia é bom para impulsionar uma história de amor que está dando seus primeiros passos. Se você já tem parceiro, terão ótimos momentos que servirão para fortalecer o relacionamento e unir ainda mais vocês dois.

Dinheiro & Trabalho: Parece incrível, mas os astros não detectam nada que atrapalhe sua calma econômica. Mas deve prestar atenção, não confunda isso com a oportunidade de fazer despesas extras supérfluas. Seja contido e procure… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você sabe que chegou a hora de terminar uma discussão que abriu com seu parceiro, que talvez não seja nada além de um diálogo. Falem honestamente, chamem as coisas pelo nome e deixem claro qualquer argumento que possa ter uma interpretação aberta.

Dinheiro & Trabalho: Terá um radar para detectar as pessoas mentirosas e enganosas perto de você. Nem precisarão lhe informar quais colegas de trabalho são confiáveis e com quais deve manter distanciar. Aqueles que estão… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Seu amor está protegido pela lua podendo detectar boas vibrações no relacionamento como há dias que não sente. Com um pouco do seu talento, você saberá como fazer com que seu parceiro esqueça os maus momentos que enfrentaram como casal nos últimos tempos.

Dinheiro & Trabalho: Sua economia parece estagnada, e isso o frustra porque, neste dia você será um dos signos mais ambiciosos de todo o horóscopo. Fará o que estiver em sua mão para obter mais renda e moverá todos os contatos que… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Neste momento, existe uma energia poderosa vinda dos astros que lhe dá força e coragem para entender melhor os eventos da sua vida com seu parceiro. Se surgirem problemas, será mais fácil encontrar as soluções e, assim, tudo ficará mais claro entre vocês.

Dinheiro & Trabalho: Hoje você vive um alinhamento perfeito na área do zodíaco que corresponde à sua vida profissional. Estará aberto a uma mudança na maneira como exibe suas habilidades profissionais. Será mais delicado ou… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: O seu relacionamento pode experimentar momentos efusivos e felizes, mas o fogo deve ser cuidado para que não se apague. Você será um mestre esquivando-se do confronto com o ente querido e duplicará seus esforços para fazê-lo sorrir. Será um dia com um sabor doce no que se refere ao amor.

Dinheiro & Trabalho: A lua transita por sua área profissional e, a partir daí o ilumina com sua luz e o guia, fornecendo ao seu processo de crescimento profissional mais e melhores ferramentas. Pode haver oportunidades para expandir… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Será um dia em que você se sentirá orgulhoso de si mesmo e do sólido relacionamento que construiu. Toda vez que olha para o seu parceiro, se sente grato por tanto tempo de amor, carinho e apoio incondicionais. Sabe que sem ele você fica incompleto.

Dinheiro & Trabalho: Você tem uma grande capacidade de trabalho. E se quiser, pode se tornar alguém extremamente responsável. Reconheça suas melhores qualidades de trabalho e use-as para atingir seus objetivos. Pode vender sua imagem… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: A energia dos astros lhe dará um dia especial, no qual você terá um grande controle sobre suas emoções e seu pulso não tremerá quando chamar as coisas pelo nome. Saberá como evitar conflitos de amor e não terá problemas para encontrar um excelente contato com seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho: Você é feliz porque vê como mudaram seus hábitos de consumo. Agora gasta seu dinheiro de maneira mais inteligente e sensata. Aproveite que as estrelas estão do seu lado para colocar no seu lugar aquelas pessoas… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: A previsão no campo do amor para este dia é de muita paz e harmonia. Certamente você sentirá que não tem vontade de fazer muitas coisas com seu parceiro, ficando acomodado. Não caia na preguiça, porque corre o risco de cair na rotina e isto não é bom para o casal.

Dinheiro & Trabalho: Quanto à previsão econômica, você deve continuar com a filosofia da poupança. Mais tarde, surgirão boas oportunidades para aumentar sua renda, mas para isso, deve controlar as despesas primeiro. No campo profissional… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Hoje existe uma conjunção fantástica dos astros em sua área do zodíaco que corresponde a romance, sonhos e criatividade, e são excelentes notícias para o seu relacionamento. Com seu parceiro terão momentos marcantes difíceis de esquecer.

Dinheiro & Trabalho: Abrir-se para reconhecer sua intuição em assuntos relacionados a dinheiro o guiará em direção a novos caminhos econômicos. Você está iniciando uma nova jornada na qual confia muito mais em si mesmo e… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Se você sabe o que seu parceiro precisa para estar bem, é provável que possa ajudar a aumentar sua alegria de viver. Por isso é muito necessário que você esteja atento ao seu comportamento, a cada palavra que fala e aos olhares que falam por si só.

Dinheiro & Trabalho: Existem ótimos mecanismos astrais que colaboram com tudo o que se refere à sua economia. A boa disposição das estrelas em relação à economia e ao dinheiro mostra que a atividade que você desenvolve terá… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: As influências celestes protegerão você e a compreensão no casal fluirá sem dificuldades. Também haverá uma conexão íntima muito boa. Por outro lado, haverá grandes movimentos na vida familiar. É provável que você ajude muito seus pais ou sogros, se os tiver.

Dinheiro & Trabalho: A previsão econômica diz que você pode levar uma vida bastante confortável. Apesar disso, a prudência é imposta, pois não é o momento certo de tentar a sorte ou correr riscos. No campo profissional, os astros… Continue lendo o signo Aquário

