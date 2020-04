Horóscopo do Dia | Previsões para este domingo (19/04)

Horóscopo do Dia para hoje, domingo (19/04). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Parece que a sua aparente solidão é uma espécie de disfarce para não mostrar o que sente por alguém. Na realidade, você está muito pendente de uma pessoa e espera o momento certo…

Dinheiro & Trabalho: Par obter resultados positivos em um curto espaço de tempo, você sabe o que precisa fazer em finanças. O sucesso é possível, mas uma série de requisitos terão que ser atendidos antes disso acontecer, o… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: A sua natural paciência pode lhe dar uma agradável surpresa no amor. Tudo virá na hora certa, nem antes nem depois. Você tem provas suficientes de amor e interesse dessa pessoa por você…

Dinheiro & Trabalho: Você tem uma enorme facilidade para criar novas oportunidades de negócios e isso pode ser uma maneira especialmente necessária para iniciar um ciclo favorável em suas finanças novamente. Atreva-se… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: O amor que agora você deseja viver está muito mais próximo do que você poderia imaginar e essa pessoa que antes lhe parecia distante, agora se torna mais presente. Ela procura seu amor…

Dinheiro & Trabalho: O que você tem feito em sua atual local de trabalho, será reconhecido por pessoas de outras empresas interessadas em você, aproveite essa oportunidade que traz novas propostas de crescimento pessoal… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Ter a pessoa certa ao seu lado é algo que precisa para poder ser feliz. Se conseguir com que essa pessoa lhe mostre um caminho para que você declare seus sentimentos, você terá as chaves para a…

Dinheiro & Trabalho: Você será cativado por uma nova proposta que se refere ao seu campo profissional atual, mas com maiores possibilidades de crescimento e desenvolvimento. Contudo, nesse negócio que decidiu… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: O dia é bom para oferecer à pessoa que está conhecendo e na qual está interessada, um momento muito bom, mostre-lhe coisas que você gosta e que ela ainda não conhece bem. Será um dia em…

Dinheiro & Trabalho: Diante de toda essa agitação, você tem mostrado um gerenciamento adequado de situações de crise na profissão. Com sua liderança natural e ponderação, você soube acalmar e apagar incêndios onde… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: O dia de hoje será caracterizado pelo ambiente de surpresa que o rodeia. Uma atração repentina por alguém que você já conhece há algum tempo pode mudar drasticamente a direção que você…

Dinheiro & Trabalho: Hoje você acorda com algo muito claro em sua mente, que é começar a planificar e a gerar alguma renda extra. Talvez uma opção seja encontrar um parceiro que enxergue a oportunidade de uma… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Até que enfim o seu caminho para o amor está livre de obstáculos e uma pessoa com quem você pode se entender bem está rondando sua vida. Um ser muito especial que parece ter muitas respostas…

Dinheiro & Trabalho: Você terá em suas mãos a possibilidade de ganhar mais dinheiro em um negócio que não domina muito bem, mas que com sua inteligência e visão o tornará lucrativo. Há uma pessoa que pensa… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: O amor simplesmente acontece e não há o que explicar, por isso, se você é atraído por uma pessoa, não comece a se aprofundar nas razões ou porquê disso tudo. Apenas aproveite hoje esta oportunidade…

Dinheiro & Trabalho: Depois de muito trabalho e adaptações, você vai olhar em volta e finalmente vai sentir-se completamente satisfeito no nível profissional. Isso significa que está indo pelo caminho certo. Este é um… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: O amor está pairando no ambiente e serão apresentados momentos de muito amor e paixão nas conversas com alguém que lhe interessa. Durante estes dias você vai levar as coisas com calma e…

Dinheiro & Trabalho: Apesar de todo parecer confuso, hoje você verá que os negócios que pareciam estar parados iniciam um movimento positivo. Ao mesmo tempo há uma previsão de começar uma nova jornada com um… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: O amor está tocando seu coração através de uma pessoa que realmente sabe como responder às suas expectativas. Sua vida amorosa está destinada a ser melhor com ela, mais completa, mais…

Dinheiro & Trabalho: Com disciplina e sem parar, você alcançará o que se propôs, mas lembre-se que para ter sucesso financeiro, precisa ser mais flexível e se adaptar aos tempos de mudança. Aquele negócio que lhe propõem… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Com uma única palavra sua, pode fazer com que essa pessoa perca a cabeça por você. Dia após dia está diante uma série de circunstâncias que o favorecem, mas que não aproveita. Chegou o momento…

Dinheiro & Trabalho: Aproveite esses dias para aprender um pouco mais sobre os detalhes técnicos do seu trabalho, porque há uma possibilidade de voltar em uma nova posição que exigirá mais conhecimento. Para você que… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: O amor já está a caminho, mas você pode não perceber. Você é intuitivo e empático o suficiente para perceber imediatamente os sentimentos que essa pessoa experimenta em relação a você. É…

Dinheiro & Trabalho: Se você está tendo dificuldades financeiras, há boas notícias, pois você terá os recursos para lidar com isso e resolver os problemas que parecem não ter fim. Apesar de tudo, você está em uma energia de… Continue lendo o signo Peixes

…