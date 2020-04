“O comércio tem que voltar”, diz presidente da Associação Comercial e Empresarial de Osasco

O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO), Dr. Amir Gomes dos Santos, fez um novo apelo na tarde desta quinta-feira (16) pela reabertura gradual do comércio do município.

“O comércio tem que voltar a movimentar, sim. As pessoas precisam ter condição de buscar alguns itens que precisa para suas casas, para o seu dia a dia. Isso tem que voltar, realmente, a movimentar a nossa economia”, declarou, em vídeo gravado após reunião da diretoria da ACEO realizada por videoconferência.

A ACEO vai enviar novo ofício ao prefeito Rogério Lins pedindo a volta das atividades em alguns segmentos comerciais, sempre respeitando recomendações de autoridades de saúde contra a disseminação do novo coronavírus (covid-19), segundo a entidade.

“Os hipermercados vendem de tudo e estão sempre cheios de gente. Nossas lojas de roupas, de calçados, precisam, dentro de um critério rigoroso, voltar a funcionar. Precisa realmente dar condição de sobrevivência para esse pessoal também”, declarou Dr. Amir.

“Nossas grandes lojas de automóveis, de revendas, tem as suas portas hoje todas fechadas, sendo que nessas lojas sempre tem o pessoal trabalhando e um ou dois clientes para uma possível compra de um veículo. Os bancos estão abertos, os financiamentos estão liberados. Por que essas lojas fechadas?”, questionou o presidente da ACEO.

“Tem uma porção de atividades que podem estar voltando de uma forma moderada e com os devidos cuidados, de acordo com as normas que a nossa rede de saúde tem determinado”, completou Dr. Amir.