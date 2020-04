Horóscopo do Dia | Previsões para hoje, domingo (26/04)

Horóscopo do Dia para hoje, domingo (26/04). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Coisas boas acontecerão no casal. Vão verificar que o caminho que estão seguindo é ótimo para fortalecer o relacionamento. Se você é solteiro, vai perceber que valeu a pena esperar o…

Dinheiro & Trabalho: Possui uma enorme capacidade de enfrentar os pagamentos que chegam até você. Com a astúcia necessária para poder reorganizar seus principais desafios novamente, poderá ver como tudo é… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: No relacionamento do casal haverá uma onda de paixão. Não terá vergonha de admitir que tem medos e inseguranças e apreciará o apoio do seu parceiro. Se está solteiro, os ventos da esperança…

Dinheiro & Trabalho: Não deixar a um lado aquilo que afeta você pode acabar causando problemas maiores. Tenha muito cuidado com o dinheiro, você o gastará incontrolavelmente tentando minimizar suas emoções… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: É um dia perfeito para o amor, as emoções e sua vida sexual prevalecerão graças à atividade planetária. Hoje você será um ímã para a sensualidade. Se você está solteiro, receberá uma…

Dinheiro & Trabalho: Se você sempre conseguiu o que precisava para sobreviver, agora não será diferente, basta modificar a maneira de fazê-lo. Não tema o resultado de certas operações financeiras; se um crédito é… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você está vivendo um estágio astral de benefícios românticos e surpresas agradáveis. O amor brilha em seus olhos e a pessoa que tem ao seu lado é o resultado de sua força e alegria. Se você está…

Dinheiro & Trabalho: Se você perceber que, em essência, existem aspectos de sua economia que não serão os mesmos novamente, é porque a situação atual realmente o leva a isso. Você deve fazer uma mudança significativa na… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você tem muito claro como está sua situação sentimental. Como é o carinho que tem pelo seu parceiro e em que ponto está sua história de amor. Só tem que agradecer. Se você é solteiro, está…

Dinheiro & Trabalho: Você está em pleno processo de mudança. Os momentos em que tudo se move, geralmente traz surpresas inesperadas. Há coisas que nem sempre correm bem e, nesse caso, você deve aceitá-lo. Não é… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você tem orgulho porque com seus esforços recentes alcançou o equilíbrio no casal. Agora estão mais felizes e unidos do que nunca. Aproveitem bem este dia. O solteiro terá muitos caminhos…

Dinheiro & Trabalho: Seu dinheiro começará a se movimentar novamente, neste dia você se lembrará de cobrar o que estão lhe devendo. Algo que não esperava e que, de certa forma, se tornará uma realidade que o fará… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: O plano sentimental ocupará toda a sua energia, vai passar ótimos momentos com seu parceiro. A comunicação não precisará de palavras. O solteiro sentirá que algo está para acontecer…

Dinheiro & Trabalho: Você terá que correr mais do que o estabelecido para não deixar nada para fazer, por mais que pense no destino mais terrível, nada se compara à humilhação de que é para você não poder pagar certas… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: O amor não se mede com nenhum aparelho. Você é suficiente para se entregar ao seu parceiro de corpo e alma sem ter que provar nada. O solteiro vai se sentir um pouco envergonhado…

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho acabará se destacando inesperadamente. Nos próximos dias, você verá como alguns de seus méritos serão reconhecidos e acabará ocupando o lugar que merece. Um pequeno prêmio por… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Hoje, o amor está no seu céu. Com seu parceiro chegarão a acordos que os ajudarão a começar de novo. As coisas começarão a melhorar muito. O solteiro vai se mostrar muito seguro de…

Dinheiro & Trabalho: Nesse momento, você perceberá o quanto é importante ter algum dinheiro em casa para enfrentar certos contratempos; a história geralmente se repete. No momento que você mais precise dele… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Hoje vai se sentir livre e em paz. Vai querer compartilhar suas ideias sobre amor e seus sonhos com seu parceiro e passar bons momentos juntos. Se você é solteiro, está chegando um estágio que…

Dinheiro & Trabalho: A contagem regressiva começou e nada fará com que tudo volte ao normal, por mais que tenham lhe dito que tudo será como antes, você não terminará de acreditar. Houve muitas mudanças em… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Sua inteligência natural o ajudará a tomar as decisões corretas no relacionamento. Manter o bem-estar de ambos será sua prioridade. O solteiro deve analisar cuidadosamente se a pessoa que…

Dinheiro & Trabalho: Empreenda um caminho mais ou menos visível, fazendo o que você sempre tem desejado. Ninguém abriria um negócio nestes dias, embora, sem colocar muita ênfase, para você pode acabar sendo… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Hoje vai estar mais perto da pessoa que ama. Com seu parceiro notará que a expressão do seu erotismo é desbloqueada. Poderão agir sem qualquer tipo de repressão. O solteiro pode encontrar…

Dinheiro & Trabalho: Perder dinheiro não será a pior coisa que pode acontecer com você, será apenas uma pequena parte de um quebra-cabeça que o fará se sentir especialmente preocupado. Não há nada consertado… Continue lendo o signo Peixes

