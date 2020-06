Horóscopo do Dia | Previsões para hoje, domingo (28/06)

Horóscopo do Dia para hoje, domingo (28/06). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Um gesto inesperado de uma determinada pessoa em que você está interessado fará com que você reconsidere a maneira como está se comportando com ela. Você precisa se deixar…

Dinheiro & Trabalho: O sucesso em sua vida profissional dependerá da sua intuição e da maneira como você lida com as oportunidades e circunstâncias apresentadas. Hoje concentre sua atenção no que você fará naquilo que…

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Durante esses dias você se sentirá cada vez mais inspirado, motivado a se lançar em uma nova aventura de amor com alguém que não sai da sua imaginação. Ao pensar nela, sempre…

Dinheiro & Trabalho: Seja firme e não se preocupe com uma situação recorrente no seu trabalho, porque a pessoa indicada para ajudá-lo a resolver o problema, que está sempre presente, logo poderá chegar ao seu lado e, juntos, poderão muito bem sair dos problemas e fazer o projeto crescer de maneira…

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você começará a ver que a amizade que nutre por essa pessoa está virando amor, e entenderá as reações dela até agora incompreendidas por você, já que ela sente o mesmo com relação…

Dinheiro & Trabalho: Algo que você quer há muito tempo está prestes a se cristalizar em seu trabalho, mas você pode retardar o momento se insistir demais e mostrar uma atitude de muita ansiedade. Espere um pouco e você…

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você logo descobrirá algo surpreendente naquela pessoa que supôs ser um amigo, ou conhecido; você saberá que ele esconde em seu coração sentimentos mais profundos por você…

Dinheiro & Trabalho: Você será convidado à assumir uma nova responsabilidade no trabalho, que em um primeiro momento o deixará um pouco ansioso, mas leve com calma porque se sairá muito bem em tudo. Você tem a…

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Com o início de um novo ciclo afetivo, uma forte aura magnética se expande em seu horóscopo. A energia que o cerca o levará a fazer o que nunca sonhou que faria por alguém. E isso…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho você se sentirá motivado, não haverá limites ou obstáculos para suas aspirações. Há muitas coisas que estão prestes a acontecer nesta fase que você está vivendo e que carregam consigo um toque…

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você está entrando no chamado ciclo de intensidade afetiva, portanto, deve ficar de olho em tudo o que está acontecendo no seu ambiente, pois, onde você menos pensa surgirá um…

Dinheiro & Trabalho: Há dinheiro no ambiente se você se mudar o foco, portanto, não fique preso a velhos conceitos quando se trata de crescer profissionalmente ou de ir atrás de oportunidades. É o momento de definir…

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: O que você pensou estar ausente está mais perto de você do que você poderia imaginar. Abra sua vida para as novas experiências que agora estão chegando para você, se relacione…

Dinheiro & Trabalho: Uma atividade online relacionada à sua empresa permitirá que você conheça pessoas que você normalmente não vê em seu trabalho diário. Ao estar entre eles, você poderá estabelecer laços de amizade…

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Começam dias em que tudo que é inimaginável pode acontecer no amor, tudo que você tem imaginado, sonhado e desejado pode se tornar realidade, pois agora sua vida amorosa se intensifica…

Dinheiro & Trabalho: Você terá a oportunidade de demonstrar seu conhecimento e oferecer soluções em uma entrevista de emprego ou em uma reunião inesperada para o qual é chamado e que lhe deixa preocupado. Muitas…

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: O que você desconfiava aparece, porque depois de algum tempo sozinho, você se verá em uma espécie de encruzilhada de decisões, que o forçará a escolher entre uma pessoa que vai…

Dinheiro & Trabalho: O momento atual favorece a consolidação de seu cargo e o bom desenvolvimento de suas funções. Sua constância começará a dar frutos muito em breve, ao mesmo tempo, você ficará surpreso com…

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você está prestes a receber uma surpresa que alegrará seu dia e o ajudará a levar adiante sua vida amorosa. Alguém próximo lhe trará notícias e novidades sobre alguém que você…

Dinheiro & Trabalho: Este é um dia para avaliar suas atitudes e o que espera da sua profissão. Você vai recuperar o terreno perdido em questões de trabalho ou dinheiro e, ao mesmo tempo, lhe serão oferecidas novas…

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Neste dia, você irá revisar e reavaliar muitas coisas em sua vida, e perceberá que tem se fechado para o amor, mas não se preocupe, porque as possibilidades de um convite que você não…

Dinheiro & Trabalho: Uma entrevista incomum coloca você no caminho do sucesso profissional, talvez um encontro com alguém que tenha dinheiro e queira investir com você em um negócio que está prestes a se formar…

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Talvez não tenha uma resposta clara, você se sente imbuído de um sentimento que não pode explicar quando está na presença dessa pessoa, mesmo que remotamente. O importante é…