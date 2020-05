Horóscopo do Dia | Previsões para hoje, quinta-feira (28/05)

Horóscopo do Dia para hoje, quinta-feira (28/05). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: No campo do amor, você se sentirá um pouco mais estável, mas ansioso para compartilhar suas emoções e sentimentos com seu parceiro. Se você é solteiro, vai encontrar alguém…

Dinheiro & Trabalho: Não é do seu estilo deixar negócios inacabados, mas a situação que você está enfrentando devido ao confinamento o paralisou um pouco … Até agora! Por fim, você decidirá usar suas habilidades de planejamento… Continue lendo o signo Touro

Publicidade

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Sua cabeça estará nas nuvens no plano do amor, devido a um grande fluxo astral que o transportará para um mundo quase de fantasia. Será um dia romântico com seu parceiro. Se você…

Dinheiro & Trabalho: Não sabe o que está acontecendo com você hoje, mas de repente está

olhando para a sua situação com uma perspectiva muito diferente. A ansiedade sobre o que

acontecerá se transformará em uma aceitação… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Vai aproveitar cada hora de este dia para ter bons momentos e boas conversas com seu parceiro. Será como no início do relacionamento. O solteiro, terá um dia de sentimentos apaixonados…

Dinheiro & Trabalho: Você não pode acreditar, mas mesmo no home office as coisas estão indo muito bem. Mantendo o ritmo e não se distraindo por nada no mundo, vai conseguir ir adiante, atrás dos seus objetivos profissionais e… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Neste dia, deixará para trás qualquer problema que teve com seu parceiro. Deve dedicar-se a fortalecer o amor. No seu olhar, você vê o quanto lhe ama. O solteiro, estará calmo…

Dinheiro & Trabalho: Independentemente de você estar no home office ou não, precisa mostrar a liderança que o caracteriza por algum lado; portanto, é hora de ser você mesmo e começar a fazer algo pela sua família ou… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Neste dia, você tem muito amor e carinho sobrando, e não vai querer apenas fazer seu parceiro feliz, mas também a alguns familiares. O solteiro percebe como suas forças e energias renascem…

Dinheiro & Trabalho: Você precisará se armar com paciência todos os dias, especialmente hoje. Devido ao momento atual, as coisas estão saindo mais devagar, mas não vão parar. Você é um dos signos mais inteligentes do zodíaco… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: As estrelas lhe enviam muita energia e um bom dom de amor e carinho para passar um ótimo dia com seu parceiro. A palavra chave de hoje é cumplicidade. O solteiro perceberá que o…

Dinheiro & Trabalho: Sua mente criativa não para por um momento, então você certamente passará dias fazendo qualquer coisa que possa gerar receita agora ou a longo prazo. Não será estranho ver você costurando máscaras ou… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Com a energia da Lua, o ambiente no relacionamento será muito bom. Haverá muito amor e harmonia com seu parceiro. Aproveite o dia. Se está solteiro, prepare seu coração, a pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Concentre-se no que você pode fazer e no que realmente lhe encanta, mergulhe alguns dias nisso, sem pensar em mais nada. Deixe de lado o bombardeio de informações que recebe para que sua mente… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: No campo do amor, tudo se moverá como o esperado, sem obstáculos ou contratempos, para que você possa desfrutar de romance e amor com seu parceiro sem problemas…

Dinheiro & Trabalho: Tem sorte de permanecer em um emprego que pode ser indispensável nestes tempos. Se você não se deixar levar pelo medo, perceberá que está seguindo o caminho certo. Apostar no que precisa e fazê-lo… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: As estrelas o ajudarão a se comunicar claramente com seu parceiro, havendo alguns momentos em que as palavras sobrarão. O amor está mais forte. Se você está solteiro, vai realizar…

Dinheiro & Trabalho: Durante todo esse tempo, você será capaz de verificar que o universo pode estar jogando a seu favor. Terá uma nova oportunidade para realmente demonstrar o quanto vale. Não se subestime, valorizar-se e… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: A Lua fará possível com que você viva ótimos momentos de paixão e carinho com seu parceiro. Hoje, vão querer ficar juntos o dia todo. O solteiro, sentirá que está se apaixonando por…

Dinheiro & Trabalho: Seu otimismo e a excelência com que você administra as crises farão com que cada vez mais pessoas o procurem para pedir conselhos laborais, financeiro ou acadêmico. Nestes tempos, você é como…Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Uma energia bonita permite uma clara reativação de sua libido pelo seu parceiro. Também deve ajudá-lo a estabelecer uma comunicação fácil entre vocês. Os sentimentos surgirão…

Dinheiro & Trabalho: Ter a carteira com dinheiro e os cartões em verde, lhe dará uma grande segurança e se tornará um ativo muito precioso. Você pode ver como será essencial fazer a compra com uma boa quantia de dinheiro… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Hoje, os astros preveem um bom dia nos relacionamentos familiares. O ambiente no lar e, especialmente com seu parceiro, vai estar cheio de amor e paz. O solteiro, usará de todas as suas…

Dinheiro & Trabalho: Uma ligação importante mudará tudo. Você está um pouco desesperado com a situação, mas esse pode ser o começo de uma nova etapa, muito mais próspera e que mudará a maneira como você se posiciona no… Continue lendo o signo Áries