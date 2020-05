Horóscopo do Dia | Previsões para hoje, sábado (02/05)

Horóscopo do Dia para este sábado (02/05). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Hoje será um dia importante para forjar novas mudanças no casal. Falem das necessidades de cada um. Será bom para o futuro de vocês. Se está solteiro, hoje é um ótimo dia…

Dinheiro & Trabalho: Em um universo onde você pode se conectar com a riqueza imediatamente, é melhor mudar sua atitude. Começar a trabalhar fazendo o que você gosta pode trazer uma boa quantia de dinheiro que… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Carregue seu espírito de coisas boas para transmitir seus pensamentos e ficar mais próximo do seu parceiro. As condições astrais são favoráveis a boas mudanças. O solteiro deve confiar…

Dinheiro & Trabalho: Se você realmente deseja manter seu emprego, faça tudo o que puder para seguir em frente e não deixe nada para fazer depois. Pode ser complicado, mas no final do caminho, será um verdadeiro prazer ver… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Seus sentimentos ganham intensidade e profundidade. Você quer aproveitar o belo sentimento de amor pelo seu parceiro. Será um lindo dia. O solteiro deverá ter uma iniciativa maior…

Dinheiro & Trabalho: Se perceber que há pessoas do seu trabalho que estão agindo mal, você deve falar. Nem sempre é possível detectar um erro, mas, se sim, a empresa vai lhe agradecer muito. Isso fará com que se sinta especialmente… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: O amor estará no ar, vai valorizar a pessoa ao seu lado. Tente marcar um encontro romântico com um bom filme ou um jantar à luz de velas. Se você é solteiro, nada lhe parece inacessível..

Dinheiro & Trabalho: Suas maneiras de trabalhar são sempre milimétricas. Você não dá um passo em falso sem ter verificado previamente o que é melhor para fazer. Essa atitude vencedora pode acabar sendo necessária para… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Os assuntos românticos deste dia têm características imbatíveis. As estrelas mostram mais união no casal, palavras doces e prazeres da vida física. Você se sentirá amado e cuidado pelo…

Dinheiro & Trabalho: Seu status financeiro varia à medida que os dias vão avançando. Você precisará trabalhar mais para encontrar uma maneira de interromper essa despesa desnecessária. Antes de cada final de mês, é… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Hoje irá irradiar ternura e amor para que o relacionamento volte a ser como era. O desgaste é normal com a rotina, mas você quer mudar tudo. Se você é solteiro, analise bem seus…

Dinheiro & Trabalho: Uma certa decepção quando se trata de fazer determinados trabalhos é o que acabou causando o fim de um ciclo que realmente foi fundamental para o seu trabalho futuro. Não vai custar nada para você começar… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Com seu parceiro, vai desfrutar de mais compreensão, diálogos maravilhosos, nos quais compartilharão as diferentes emoções e esperanças que têm para seu futuro. Se você é solteiro…

Dinheiro & Trabalho: A quantidade de dinheiro que você tem no banco é algo que o deixa tranquilo e feliz. Mas pode se sentir especialmente exposto a uma série de compras compulsivas. Se você precisar de uma nova… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Se você tem parceiro, poderá viver a intensificação de seus sentimentos, uma maior intimidade e compreensão mútua melhorará os projetos que vocês têm em comum. O solteiro, receberá…

Dinheiro & Trabalho: Se existe uma maneira mais ou menos direta dentro de você para conseguir um emprego melhor, não pensará duas vezes antes de fazê-lo. Vai procurar entrar em contato com algumas pessoas que você… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Hoje vai se concentrar muito em cuidar dos entes queridos. Surpreenda seu parceiro com uma noite romântica, com o seu vinho favorito, e terminar a jornada de forma apaixonada…

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho estará no topo da lista de prioridades que você deve levar em consideração antes que seja tarde demais. Precisará ter uma série de processos prontos e se não tem a capacidade suficiente para fazê-lo… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: É hora de romper a rotina no relacionamento. Com seu parceiro, apesar do momento que estamos vivendo, tente fazer algo diferente por vocês dois. Se você é solteiro, este dia será…

Dinheiro & Trabalho: Você nunca se preocupou muito com o trabalho, mas chega um momento na vida em que deve. Terá que começar a fazer cálculos para saber realmente o que tem no banco. Somente assim poderá saber o… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Neste dia, você deve dar liberdade às suas paixões. Com seu parceiro os encontros íntimos podem ser estimulados, aproveite cada momento. Se você é solteiro, não deve ouvir rumores…

Dinheiro & Trabalho: Quando as coisas dão errado no seu local de trabalho, há apenas um culpado, você mesmo. É impossível deixar de lado o que realmente está lhe fazendo mal. O atraso e a falta de preparação podem ser… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Vai contagiar seu parceiro de amor e alegria. Traçarão bons planos para o futuro do casal. Hoje, vai tornar o mundo um pouco melhor. Se você é solteiro, a energia que liberará hoje…