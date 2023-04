Hotel em Osasco oferece karaokê, oficina de realidade virtual e mais atividades gratuitas a hóspedes

O Ramada Encore Osasco, da rede Trul Hotéis, oferece aos seus hóspedes o “Trul Experience Day”, que reúne uma série de atividades interativas gratuitas, como karaoke, música ao vivo, atividades de relaxamento e entretenimento. A ação é feita uma vez por semana, nas quartas-feiras, desde o mês de fevereiro.

Desde que a iniciativa foi lançada, os hóspedes já puderam participar de oficinas de realidade virtual, apresentações de mímica, cabine de fotos, massagens relaxantes e mais. Algumas quartas também foram recheadas de picolé, cachorro-quente, batata frita e hambúrguer.

Além do hotel em Osasco, a rede lançou recentemente a experiência em sua unidade que fica em Uberlândia, Minas Gerais. “A Trul tem um compromisso com o atendimento e com a satisfação dos clientes. Por isso, sempre buscamos formas de melhorar a experiência e ofertar novos serviços”, destaca o diretor-presidente da Trul Hotéis, Alejandro Moreno.

Em ambos os hotéis, estão programadas para os próximos meses brincadeiras de São João, em junho, caricatura aos hóspedes, além de comidas típicas de quermesse.

A Trul Hotéis é uma rede que atua em 13 empreendimentos em seis estados brasileiros: São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Paraná e Mato Grosso, além de atuar também em uma unidade internacional localizada em Tulum, no México.