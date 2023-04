Dia das Mães no Shopping União de Osasco terá sorteio de dois carros 0km

O Dias das Mães está chegando e para marcar a data especial, o Shopping União de Osasco vai sortear dois carros 0 km modelo Peugeot 2008 GRIFFE 1.6 THP AT, ano 2023.

publicidade

A cada R$ 300,00 em compras efetuadas nas lojas e quiosques participantes da promoção, o participante cadastra as notas fiscais e recebe um número da sorte para concorrer.

As notas podem ser cadastradas pelos clientes por meio do smartphone, via aplicativo Connect Shopping, escolhendo o Shopping União e seguindo o passo a passo, ou presencialmente no Balcão de Autoatendimento.

publicidade

O sorteio dos veículos será realizado em 17 de maio pela Loteria Federal.