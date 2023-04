Terça-feira tem seleção para vagas em supermercado no PAT de Carapicuíba

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba realiza nesta terça-feira (2) uma seleção para preencher diversas vagas em um supermercado. O nome da rede contratante e local de trabalho não foram divulgados.

publicidade

Todas as oportunidades são destinadas a pessoas que tenham 18 anos ou mais. As vagas para as funções de empacotador, operador de loja, mercearia e operador de loja recebimento de mercadorias não exigem experiência.

O supermercado exige experiência para quem vai concorrer às vagas para os cargos de açougueiro, auxiliar de cozinha, balconista de carnes, balconista de pescados, cozinheiro, fiscal de frente de caixa, fiscal de prevenção de perdas, operador de caixa, operador de loja (frios e laticínios, hortifruti, padaria e confeitaria), padeiro, peixeiro, sommelier e sushiman.

publicidade

Também serão selecionados candidatos para preencher cargos de liderança (chefe e líder de seção) nos setores de carnes e aves, frente de caixa, frios e laticínios, hortifruti, mercearia, padaria e confeitaria, pescados, prevenção de perdas e recebimento de mercadorias.

Como participar da seleção com vagas em supermercado no PAT de Carapicuíba:

Os interessados devem comparecer a partir das 8h de terça-feira, no PAT (dentro do Ganha Tempo, no Plaza Shopping Carapicuíba – Estrada Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce) para retirar a carta de encaminhamento para a seletiva. As senhas são limitadas.