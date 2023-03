Humoristas do A Praça é Nossa se apresentam em Carapicuíba em abril

As humoristas Alexandra Dias e Priscila Menucci, as protagonistas do quadro “Neusinha e Terezão”, do A Praça é Nossa (SBT), vão se apresentar no dia 14 de abril no Caracas Comedy, localizado no Plaza Shopping Carapicuíba.

O Foca Nelas, show das comediantes, começa às 20h e os ingressos já estão disponíveis a R$40,00 o par no site Sympla.

O Plaza Shopping Carapicuíba fica na Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce e o Caracas Comedy fica no 6° andar (elevador G8). Informações pelo whatsapp (11) 9 4133-5438.

