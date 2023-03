Sindicato cobra respostas sobre desabamento que deixou 9 mortos há seis meses em Itapecerica

O desabamento ocorrido dentro de uma empresa de contêiner, que matou nove pessoas e deixou outras 28 feridas, em Itapecerica da Serra, completou seis meses na última semana. Desde o acidente, o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região tem exigido providências e cobrado informações.

“Desde o acidente de trabalho, a nossa articulação é para que os responsáveis sejam punidos e os direitos das vítimas e de seus familiares sejam assegurados”, enfatizou o presidente do Sindicato, Gilberto Almazan (Ratinho).

A entidade afirma, no entanto, que as ações dos órgãos não avançam. Em 26 de janeiro, durante uma reunião, o superintendente Marco Antônio Melchior, o chefe da Fiscalização, Antônio Fojo, e o chefe da Seção de Segurança, Rodrigo, se comprometeram a enviar para o Sindicato o relatório de fiscalização do acidente, até o final de fevereiro. Até o momento, os documentos não foram entregues, de acordo com o sindicato.

“Infelizmente, não podemos mais evitar as mortes que já aconteceram. No entanto, temos convicção que com o relatório em mãos, podemos evitar que novos acidentes aconteçam e, claro, facilitar a busca das vítimas e seus familiares por seus eventuais direitos”, destacou o secretário-geral do Sindicato, João Batista.