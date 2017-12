Incêndio atinge centro de distribuição do Pão de Açúcar, em Osasco

Um grande incêndio atingiu o Centro de Distribuição 2 (CD2) do Grupo Pão de Açúcar, nesta terça-feira, 27 de dezembro. O imóvel fica na Avenida Doutor Alberto Jackson Byington, no bairro Jardim Santa Fé, à margem da Rodovia Anhanguera (altura do Km 17,5), em Osasco.

O Corpo de Bombeiros informou que foram acionadas 24 equipes, com 72 homens de Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba e da Zona Sul da capital. As chamas e a fumaça podiam ser vistas a quilômetros de distância.

Segundo o Grupo Pão de Açúcar, o centro de distribuição foi evacuado a tempo e não houve feridos, apenas danos materiais. Em nota, o GPA informou ainda “que vai colaborar com a apuração das causas do incidente”. A origem do incêndio ainda é desconhecida.