Inscrições abertas em Carapicuíba para Bolsa Trabalho, que paga R$ 540 a desempregados

Foram prorrogadas até o dia 17 de junho as inscrições para o programa Bolsa Trabalho, do governo estadual em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba. Na cidade, são destinadas 400 vagas a desempregados, que receberão um auxílio de R$ 540 mensais.

Para participar é necessário ser maior de 18 anos, estar desempregado ou nunca ter trabalhado, morar no estado de São Paulo há pelo menos dois anos e ter renda familiar “per capta” menor do que meio salário mínimo.

As inscrições no Bolsa Trabalho podem ser feitas por meio do site do programa ou no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba, localizado na Estrada Ernestina Vieira, 149, (dentro do Plaza Shopping).

