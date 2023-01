Inscrições abertas em Osasco para cursos de portaria e auxiliar administrativo

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda de Osasco está com inscrições abertas para cursos gratuitos de portaria e auxiliar administrativo. As aulas da primeira turma de 2023 começam na segunda-feira (16).

publicidade

Os interessados em participar devem comparecer ao Portal do Trabalhador de Osasco do Centro até sexta-feira (13). É necessário levar RG e CPF e ter 16 anos ou mais para participar.

Ao final do curso, os alunos recebem certificado de conclusão. Na semana que vem a pasta abrirá as inscrições para mais dois cursos presenciais. Além disso, são oferecidos diversos cursos online mensalmente para quem deseja aprimorar habilidades e melhorar o currículo.

publicidade

Mais informações podem ser consultadas na página do Portal do Trabalhador de Osasco no Facebook ou diretamente no Portal.

O Portal – Centro fica na Rua Fiorino Beltramo, 300.