“Não são civilizados e serão punidos”, diz Alexandre de Moraes sobre envolvidos nos atos antidemocráticos

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, afirmou, nesta terça-feira (10), que todos os envolvidos nos atos de vandalismo no último domingo, em Brasília, serão punidos no rigor da lei. A declaração foi feita na sede da Polícia Federal, durante a posse do novo diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues.

“Essas pessoas não são civilizadas. Basta ver o que fizeram no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e, com muito mais raiva e ódio, no STF. Mas as instituições não são feitas só de mármore, de cadeiras e de mesas, as instituições são feitas de pessoas, de coragem, de cumprimento da lei”, disse o ministro.

“Não achem esses terroristas, que até domingo fizeram badernas e crimes e agora reclamam que estão presos querendo que a prisão seja uma colônia de férias, não achem que as instituições vão fraquejar”, continuou.

Moraes concluiu o seu discurso afirmando que todos os responsáveis por praticarem, financiarem, planejarem e até por incentivarem os atos serão punidos. “A democracia irá prevalecer”, finalizou.