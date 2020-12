Inscrições para 1,5 mil vagas na Fatec em Osasco, Barueri e região terminam nesta semana

As inscrições para o vestibular do primeiro semestre de 2021 na Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) terminam nesta terça-feira (15). Juntas, as unidades da Fatec em Osasco, Carapicuíba, Barueri, Cotia e Santana de Parnaíba oferecem 1.560 vagas.

Entre os cursos oferecidos nas Fatecs da região estão Gestão Empresarial, Design de Mídias Digitais, Logística, Comércio Exterior, Gestão Comercial e Eventos, Automação Industrial e Rede de Computadores.

Devido à pandemia de covid-19, o vestibular para ingresso no primeiro semestre de 2021 será por meio de análise do histórico escolar, sem a realização de prova online ou presencial. Além disso, a previsão é de que as aulas comecem de forma remota (online).

Inscrições

Os interessados têm até às 15h desta terça-feira (15) para se inscrever, exclusivamente pelo site www.vestibularfatec.com.br/home/, com taxa de R$ 39.