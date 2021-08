Irmãos Bolsonaro se estranham nas redes sociais e “04” manda indireta: “Sem visão”

Anda turbulenta a relação entre os filhos do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Após irritar Flávio, Eduardo e Carlos ao declarar que namoraria uma petista, o “04”, Jair Renan, disse agora que seu irmão favorito não é nenhum dos três e mandou uma indireta: “Cansei de colar com nego sem visão”.

Após ser questionado por seguidores, o “04” declarou que seu irmão favorito é Ivan Valle, filho do primeiro casamento de sua mãe, Ana Cristina Valle. “Gosto mais do Ivan Valle. Sem meias palavras é o irmão que me apoia mais. Cansei de colar com nego sem visão”, respondeu.

Eduardo e Carlos Bolsonaro, o “02” e “03” deixaram de seguir o irmão mais novo no Instagram após Jair Renan declarar, na semana passada, que namoraria uma petista. O “01”, Flávio, o repreendeu: “Tá de sacanagem?!”.

Irmão favorito do “04”, Ivan Valle trabalha na Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado do Rio de Janeiro. “Como seu irmão mais velho, e como sempre te falei que desejei demais sua vinda, farei tudo por você e tudo que um irmão pode fazer pelo outro! Desejo seu sucesso absoluto! Que você continue sendo esse cara maravilhoso e de bom coração que você é!”, declarou Ivan para Jair Renan, em mensagem postada no último aniversário do “04”.