Bolsa-Trabalho: Osasco adere a programa que paga R$ 535 por mês a desempregados

O governo do estado de São paulo lançou nesta quarta-feira (18) o programa Bolsa-Trabalho, que abre 30 mil vagas para pessoas desempregadas, priorizando mulheres e jovens. Osasco está entre as cidades que aderiram à iniciativa.

Com investimento de R$ 80 milhões do governo estadual, o programa oferecerá bolsas no valor de R$ 535 por mês aos cidadãos que realizarem atividades de trabalho em órgãos públicos municipais e estaduais. A carga horária será de 4 horas diárias, cinco dias por semana, e o benefício poderá ser pago por cinco meses consecutivos.

Os participantes realizarão ainda um curso de qualificação profissional e receberão apoio à empregabilidade, por meio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs). “É mais uma iniciativa para atender às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, desempregadas e que agora têm uma oportunidade de emprego”, destacou o governador João Doria, durante o lançamento do programa.

Os inscritos no Bolsa-Trabalho poderão escolher entre seis opções de cursos profissionalizantes virtuais oferecidos pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), com duração de 80 horas, sendo eles: auxiliar de controle de produção e estoque, rotinas e serviços administrativos, secretariado e recepção, gestão administrativa, gestão de pessoas e organização de eventos.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), participou da cerimônia de lançamento do programa. De acordo com ele, a iniciativa do governo estadual se enquadra aos esforços da cidade para a retomada econômica e nas ações de capacitação profissional, geração de emprego e renda.

Requisitos e inscrições no Bolsa-Trabalho:

Podem se inscrever residentes do estado de São Paulo há pelo menos dois anos. Entre os critérios é preciso estar desempregado, ter mais de 18 anos, e renda familiar de até R$ 550 por pessoa. Além disso, o interessado não pode ser beneficiário de Seguro Desemprego ou qualquer outro programa assistencial equivalente.

A quantidade de vagas destinadas a Osasco e demais cidades inscritas no programa deve ser publicada no Diário Oficial do Estado do sábado (21). A distribuição das oportunidades considera a população, índice de vulnerabilidade social e projetos de desenvolvimento local.

Já os candidatos inscritos são selecionados conforme parâmetros do questionário socioeconômico, com priorizações de mulheres arrimo de família, maiores encargos familiares, tempo de desemprego e maior idade.

Os interessados devem fazer a inscrição entre os dias 23 e 29 de agosto exclusivamente no portal do Bolsa do Povo (www.bolsadopovo.sp.gov.br), na opção Bolsa-Trabalho. A previsão para o início das atividades do programa é 15 de setembro.

