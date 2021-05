Itapevi pede receita de apenas 1 remédio para hipertenso se vacinar contra a covid-19

Em Itapevi, a partir desta terça-feira (1º), pessoas a partir de 40 anos que tenham hipertensão arterial precisarão apresentar a receita médica de apenas um medicamento, e não mais três, para serem vacinadas contra a covid-19.

Havia uma orientação do Ministério da Saúde para que a imunização só ocorresse em pacientes com hipertensão arterial severa (HAS), ou seja, que tomavam três medicamentos anti-hipertensivos. No entanto, a Prefeitura decidiu aceitar receita de apenas um medicamento com objetivo de agilizar o processo de imunização.

Para se vacinar, é preciso apresentar documento com foto constando o número do CPF, comprovante de endereço, documento com a condição de risco por meio de laudo médico, exames, receitas, relatório ou prescrição médica, ou seja, pelo menos um destes comprovantes.

De acordo com os critérios de comorbidades definidos pelo Ministério da Saúde podem ser vacinados os seguintes casos de hipertensão: Hipertensão Arterial Resistente (HAR); Hipertensão Arterial – estágio 3 e Hipertensão Arterial – estágios 1 e 2 com lesão e órgão-alvo e/ou comorbidade.

Onde se vacinar contra a covid-19 em Itapevi:

Quem estiver neste perfil deve comparecer aos pontos de vacinação na cidade: Comunidade Kolping Cristo Rei (Rua Brasília Abreu Alves, 33 – Jardim São Carlos) ou no Ginásio de Esportes (Avenida Rubens Caramez, 1000A – Vila Aurora), de segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 16h. Nestes dois postos de imunização também funciona o esquema drive-thru.

Antes de tomar a vacina, devem realizar o pré-cadastro no site vacinaja.sp.gov.br, do governo do estado. As informações pedidas pelo portal são CPF, data de nascimento, nome da mãe, endereço, telefone para contato e e-mail.

A vacina contra a covid-19 deve ser administrada em duas doses para garantir a eficácia do medicamento. Assim que for aplicada a primeira dose, a pessoa já será informada sobre a data do retorno para receber a segunda dose.

