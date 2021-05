Confira o que abre e fecha em Barueri neste feriadão

Quinta-feira, dia 3, é feriado de Corpus Christi e, na sexta-feira, 4, será ponto facultativo municipal, esclarece a Prefeitura de Barueri.

Nestes dois dias, as aulas online nas escolas municipais, o Ganha Tempo e as demais repartições públicas municipais não funcionarão.

Feiras livres

As feiras livres que acontecem durante o dia em Barueri funcionam normalmente, e os parques municipais abrem no horário de fim de semana.

Esporte

No feriado de quinta-feira, dia 3, as aulas dos núcleos esportivos da Secretaria de Esportes não funcionarão. Na sexta-feira, 4, as atividades esportivas do programa Barueri Esporte Forte acontecerão normalmente.

Parques

Adotando todas as medidas de segurança em contenção ao novo coronavírus, os parques municipais também funcionarão no feriado.

O Parque Dom José funcionará das 6h às 19 h; o Parque Ecológico, em Alphaville, atenderá das 7h às 17 horas. Já o Taddeo Cananéia, no Parque Imperial, ficará aberto das 8h às 17h.

É importante ressaltar que haverá aferição de temperatura na entrada, bem como a disponibilidade de álcool em gel. A utilização de máscara para o acesso aos parques é obrigatória.

Saúde

Os prontos-socorros e Farmácia Municipal funcionarão ininterruptamente durante todo o período do feriado.

As UBSs (Unidades Básicas de Saúde), o Centro de Tratamento Pós-Covid , as Especialidades e Tendas para Teste de Covid-19 fecham na quinta-feira, dia 3, e sexta-feira, 4.

O Centro de Diagnósticos estará fechado no feriado, mas abre na sexta-feira.

Os polos de vacinação permanecerão abertos.

Segurança

O Demutran (Departamento Muinicipal de Trânsito) e os serviços de emergência da Guarda Civil Municipal e da Defesa Civil estarão funcionando normalmente.

