Cidade de Jandira irá receber de 04 a 06 de Agosto das 12h00 até às 22h, a inédita Burning Fest – Batalha de Assadores , o maior Festival de Churrasco do Estado de São Paulo, agora em sua 25º Edição, com show ao vivo e muita gastronomia variada para o público, uma experiência inesquecível, com entrada Gratuita.

O Burning Fest conta com uma programação recheada de atrações, além de um encontro delicioso com a Batalha de Assadores e seus churrascos, parrilla, costela de chão, hambúrgueres, crepes, torresmo, churros, entre outras delícias.

Haverá também uma seleção premiada de Chopp e Cervejas Artesanais, para todos os gostos. Além de show ao vivo, o evento oferece área kids.

Criada em junho de 2022, a atração já passou por várias cidades de São Paulo. Na região, foi recebido em Carapicuíba, Barueri, Itapevi e Embu das Artes.

A Praça de Eventos de Jandira está localizada na Rua Rubens Lopes da Silva, 106.

