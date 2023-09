Justiça decide que Lexa deve pagar dívida por mansão em Alphaville feita por Guimê

O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que a funkeira Lexa é quem deverá pagar a dívida que MC Guimê fez ao adquirir mansão em Alphaville em 2016 (leia aqui). Ela havia entrado com recurso para não ter os valores bloqueados em sua conta, porém, os desembargadores do TJ permitiram que até 30% dos rendimentos dela, provenientes do streamming, fossem penhorados para arcar com o valor.

publicidade

Como os dois são casados em comunhão universal de bens, caberá a ela quitar o valor referente à compra do imóvel, de R$ 2,2 milhões. No entanto, a dívida atualmente está em quase R$ 3 milhões. Segundo os proprietários, o cantor teria deixado de pagar cerca de R$ 777 mil.

O processo movido pelos proprietários exige a rescisão do contrato do imóvel e o pagamento de indenicação por fruição, que é o tempo em que o funkeiro usufruiu da casa. Guimê já perdeu em primeira instância. O processo segue em segredo de justiça. Lexa ainda não se pronunciou sobre a decisão.

publicidade