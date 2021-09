Latino nega oferta de falso namoro a Val Marchiori e socialite responde: “Hello, sou verdadeira”

O cantor Latino desmentiu Val Marchiori após a socialite afirmar que ele teria proposto que os dois fingissem um namoro para ganhar mais atenção na mídia. “Jamais fiz marketing dos meus relacionamentos até porque quem me conhece sabe que só me relaciono quando estou apaixonado. Sou movido a paixão”, declarou o músico, à colunista Fábia Oliveira, do jornal “O Dia”.

Em uma entrevista, Val Marchiori disse que a suposta proposta de Latino foi feita às vésperas de um dos tradicionais bailes de carnaval da revista “Vogue”, que reúnem diversas personalidades da alta sociedade.

“Você acredita que ele [Latino] teve a capacidade de um dia me ligar. Ia ter o Baile da Vogue, eu tava sozinha e ele disse: ‘Val, vamos aparecer no baile como namorados?’. Eu falei: ‘Euuu? O quê????!’ Nem conhecia ele direito. E ele disse: ‘Porque a gente vai bombar, eu faço uma declaração para você’”, contou a socialite, ao podcast “Papagaio falante”, de Sérgio Mallandro e Luiz França. Ela afirmou que rejeitou a proposta logo de cara: “Tô fora, nunca faria isso por fama, para aparecer”. A socialite também disse que não confia na palavra do cantor: “Tudo o que ele fala, não dá para confiar muito não”.

Latino respondeu a declaração de Val Marchiori e ameaçou processá-la: “O que ela falou não combina nem com meu caráter nem com a minha história. Respeito essa senhora, mas ela precisa pensar no que fala e qual a proporção e prejuízo moral pode causar as pessoas”.

A socialite, por sua vez, reafirmou que Latino propôs, sim, um falso namoro por mídia. “Não vivo de fama, quem precisa aparecer é ele, que vive disso. Eu não. É verdade, sim, que ele me ligou para propor fazer uma declaração de amor para mim e irmos juntos ao Baile da Vogue e aparecer de casal. Nunca faria isso por fama, muito diferente dele. Hello, sou verdadeira e nunca faria isso, muito menos com o Latino”, disse Val, ao jornal “Extra”·

