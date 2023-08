Linhas da EMTU que atendem Barueri, Santana de Parnaíba e Cajamar ganham 21 novos ônibus zero km

A partir desta quinta-feira (3), quatro linhas gerenciadas pela EMTU (Empresas Metropolitana de Transportes Urbanos) começam a operar com 21 novos ônibus zero quilômetro. As linhas beneficiadas atendem mais de 26 mil passageiros por dia que se deslocam entre Barueri, Santana de Parnaíba, Cajamar e São Paulo.

publicidade

A renovação da frota da Viação Urubupungá (Consórcio Anhanguera) contempla veículos com motor Euro 6, com menor emissão de poluentes.

Todos os ônibus são equipados com ar-condicionado, suspensão pneumática, que dá mais estabilidade contra trepidações, tomadas USB para recarregar dispositivos móveis e plataformas elevatórias de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

publicidade

A frota possui chassi Mercedes-Benz e recebeu prefixos iniciados com 2050, 2051 e 2052. Com essas novas inclusões, as linhas gerenciadas pela EMTU já somam 164 novos veículos 0 km recebidos desde janeiro deste ano.

Confira a relação das linhas que começam a operar com os novos ônibus:

publicidade

054 – Cajamar (Jordanésia)/ São Paulo (Lapa)

261 – Santana de Parnaíba (Várzea de Souza)/ São Paulo (Lapa)

publicidade

324 – Santana de Parnaíba (Colinas da Anhanguera)/Barueri (Parque Imperial)

386 – Santana de Parnaíba (Várzea de Souza)/ São Paulo (Pinheiros)