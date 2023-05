Lula diz que vai inaugurar Universidade Federal de Osasco

Em discurso feito neste 1º de maio, Dia do Trabalhador, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que vai inaugurar as novas instalações da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) campus Osasco. O anúncio foi feito durante um evento que reuniu centrais sindicais e trabalhadores no Vale do Anhangabaú, região central de São Paulo.

publicidade

Lula citou a Unifesp de Osasco enquanto falava sobre as universidades federais que pretende entregar à população em breve, como a Unifesp de São Bernardo do Campo, “que estava para concluir e não foi concluída, mas agora concluímos”.

“Nós vamos inaugurar a Universidade Federal de Osasco, e vamos começar a fazer a Universidade Federal da Zona Leste […] Quando eu sair, em 2026, vocês vão ter Unifesp na Zona Leste”, declarou o presidente.

publicidade

Em Osasco, o novo campus da Unifesp, que fica em Quitaúna, terá capacidade para receber cerca de 3 mil estudantes. O projeto conta com mais de 30 salas de aula, diversos laboratórios, anfiteatros, auditório, praça digital, estacionamento e área de convivência. Ainda não há previsão para a entrega do equipamento.

O deputado estadual Emidio de Souza (PT) esteve em Brasília, em março, para solicitar recursos para a conclusão das obras, que é muito aguardada pela população. No ano passado, chegou a ser discutida ainda uma parceria entre a Prefeitura de Osasco e a instituição do governo federal a fim de agilizar o processo de entrega.